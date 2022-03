Kẻ lái máy múc đập nát 2 ô tô đối mặt mức án nào?

Ngày 2/3, Công an huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã tạm giữ Đinh Văn Hoàng (24 tuổi), lái xe máy múc cho một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết trên địa bàn Hàm Thuận Bắc, để điều tra việc người này điều xe máy múc, đập nát xe tải và ô tô bán tải trong công trường. Bước đầu, Hoàng khai do thủ kho chửi bới nên anh ta dùng xe máy múc đập phá để trả thù và chấp nhận đền bù tài sản.

Trước đó, khoảng 17h20 ngày 1/3, Hoàng bất ngờ điều khiển xe máy múc cỡ lớn để đập nhiều nhát vào một ô tô tải đang đậu trước lán trại công trình thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (thuộc thôn 2, xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc) gây hư hỏng nặng.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng tiếp tục lái xe này đuổi theo một ô tô bán tải do người đàn ông điều khiển. Khi tài xế xe bán tải đang lùi để thoát chạy, Hoàng điều khiển cho gầu máy múc đập trúng nóc xe, nâng ô tô này lên rồi dập xuống.

Nam thanh niên điên cuồng dùng xe máy múc đập nát 2 ô tô, một người thoát chết (Ảnh cắt từ clip).

Chưa dừng lại, Hoàng điều khiển xe múc đập tiếp một nhát nữa chính giữa ô tô bán tải, sát với vị trí tài xế ngồi. Cú đập mạnh khiến đầu chiếc bán tải biến dạng hoàn toàn. Rất may người đàn ông trong ô tô kịp bung cửa thoát ra ngoài.

Nhìn nhận vụ việc trên dưới góc độ pháp luật, luật sư Trần Viết Hà, luật sư Thành viên công ty Luật Nam Sơn (Đoàn luật sư TPHCM) cho rằng, trường hợp trên Hoàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội hủy hoại tài sản được quy định tại điều 178 Bộ Luật hình sự.

Điều 178 về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của Bộ luật hình sự nêu rõ:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 5-10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10-20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000-100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Trong trường hợp của Hoàng, luật sư Trần Viết Hà cho rằng, xe bán tải và xe tải có giá trị lớn nên Hoàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại khoản 3 và 4.

Qua xét nghiệm Hoàng âm tính với ma túy và không có dấu hiệu say xỉn. Tuy nhiên, theo luật sư nếu Hoàng có dấu hiệu tâm thần do ngáo đá thì sẽ là tình tiết tăng nặng.

Ngoài ra, nếu có thiệt hại về người hoặc gây thương tích thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các tội cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác. Nếu ảnh hưởng tới tính mạng con người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội giết người.