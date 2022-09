Hà Nội: Taxi đưa nghi phạm giết người phố Láng Hạ tẩu thoát có liên đới?

Trao đổi với Dân trí về sự việc trên, Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật Chính pháp phân tích, trong vụ việc này có clip ghi lại hình ảnh đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, có nhân chứng và một người bị hại còn sống bởi vậy các tình tiết của vụ án sẽ sớm được làm sáng tỏ. Đối tượng Thức sẽ bị xử lý hình sự về hai tội danh là tội giết người và tội bắt giữ người trái pháp luật.

Hành vi của đối tượng là rất manh động, quyết liệt, phạm tội đến cùng và gây ra hậu quả khiến nạn nhân tử vong, một nạn nhân bị thương tích và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tâm lý. Bởi vậy đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc có thể là tù chung thân hoặc tử hình cho tội giết người và tù có thời hạn về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng thì nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm, đối tượng thực hiện hành vi do ghen tuông. Và bởi vậy, hành vi giết người bắt giữ người trái pháp luật là hành vi có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn.

Đây là những tình tiết có thể xem xét áp dụng để tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với đối tượng gây án. Điều đáng chú ý là trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hung khí gây án đối tượng đã chuẩn bị từ bao giờ, có người nào giúp sức cho đối tượng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hay không.

Vai trò, trách nhiệm của lái xe taxi cũng cần được xem xét!

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ vai trò trách nhiệm của người lái xe taxi. Người lái xe taxi này có biết đối tượng tìm kiếm nạn nhân để bắt cóc, để sát hại hay không? Trường hợp kết quả điều tra cho thấy người lái taxi biết rõ đối tượng này đi tìm nạn nhân để bắt cóc, sát hại nạn nhân nhưng người này vẫn chở đối tượng đi gây án mặc dù không bị đe dọa uy hiếp tinh thần thì người lái xe taxi này sẽ bị xử lý hình sự về tội giết người và tội bắt giữ người trái pháp luật với vai trò đồng phạm.

Đặc biệt là những diễn biến qua clip cho thấy chiếc xe taxi đã áp sát, xô ngã xe máy của nạn nhân, để đối tượng Thức có cơ hội xuống xe và ra tay rất nhanh chóng rồi bắt giữ người, sau đó vội vàng rời đi như có một sự ăn khớp giữa đối tượng gây án và người lái xe.

Nếu không đồng tình với hành vi giết người, bắt giữ người trái pháp luật thì khi đối tượng xuống xe, người lái xe taxi có thể bỏ chạy hoặc di chuyển xe đi nơi khác để trình báo với cơ quan công an. Đây là tình tiết cần phải làm rõ để xác định người lái xe taxi này có vai trò đồng phạm với hung thủ gây án hay không.

Ngoài ra, sau khi chứng kiến đối tượng này đã thực hiện hành vi phạm tội thì người lái xe có tự nguyện điều khiển chiếc xe này về Thái Nguyên theo yêu cầu của đối tượng gây án hay không? Đối tượng có đe dọa uy hiếp tinh thần của người lái xe taxi để buộc phải thực hiện việc di chuyển theo lộ trình của đối tượng gây án hay không?

Sau khi rời khỏi taxi thì người lái xe taxi này có trình báo sự việc với cơ quan công an hay không? Đây là một loạt những tình tiết rất quan trọng để xác định ý thức chủ quan của người lái chiếc xe taxi này, từ đó xem xét trách nhiệm pháp lý theo quy định pháp luật.

Nếu có căn cứ cho thấy người lái xe này không bị đe dọa, uy hiếp, đồng thời biết rõ đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn chờ đối tượng đi để thực hiện hành vi và trở đối tượng để tẩu thoát khỏi hiện trường thì đây là hành vi giúp sức tích cực. Trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ xử lý người lái xe này cùng tội danh với tội của đối tượng gây án với vai trò đồng phạm.

Như Dân trí đã đưa tin, 23h40 ngày 15/9, Công an phường Láng Hạ nhận tin báo về vụ án. Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội vào cuộc điều tra.

Đến 6h45 ngày 16/9, lực lượng chức năng trong đó có Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Thức khi đối tượng đang lẩn trốn ở một cây xăng tại huyện Phú Lương.

Cô gái 28 tuổi được giải cứu, hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở Hà Nội. Nhà chức trách cho hay, Thức có một tiền sự về tội Gây rối trật tự công cộng. Công an quận Đống Đa đang tạm giữ Thức để điều tra về hành vi giết người.