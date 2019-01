Diễn biến bất ngờ vụ doanh nghiệp "vỗ ngực" ngông cuồng: Chính quyền là của tao!

Sóc Trăng:

Trao giấy khen cho ông Hà Chí Quí.

Trước đó, vào ngày 3/5/2018, thấy một nhóm thợ đang thi công đào móng một công trình có hành vi chặt cành, móc đất xung quanh và dưới gốc cây me cổ thụ (sau này xác định cây me khoảng 113 năm tuổi) tại đường Phạm Ngũ Lão, phường 1 (khu vực trung tâm chợ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) nên ông Hà Chí Quí đã can ngăn những người thợ đang thi công rằng cây me này tọa lạc ngay khu dân cư, nhà cửa san sát, người đi chợ rất đông, nếu cây ngã sẽ nguy hiểm cho người và tài sản. Nếu cần thiết thì báo cho cơ quan chức năng hướng dẫn để đảm bảo an toàn. Nghe ông Quí nói vậy, nhóm thợ ngừng thi công.

Một lát sau, có một người đàn ông khoảng ngoài 40 tuổi chạy xe tới. Khi nghe thợ nói ông Quí khuyên họ không nên chặt cây me thì người đàn ông này chỉ tay vào mặt ông Quí và nói: “Cây này tao đốn còn được, chính quyền là của tao, xã hội đen cũng là của tao”.

Trước phát ngôn ngông cuồng đó, ông Quí và nhiều người dân ở khu vực này rất bất bình nên quyết tâm bảo vệ cây me, cấp báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Biên bản tiếp nhận phản ánh của người dân về phát ngôn ngông cuồng: "Chính quyền là của tao...".

Theo ông Quí và nhiều người dân địa phương, người chủ công trình xây dựng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máy lớn ở TP Sóc Trăng. Khu đất ông này đang xây nhà có một cây me cổ thụ nằm trên vỉa hè, không đụng vào đất của ông này nhưng khi thi công, ông cho người đào sát gốc, moi đất ở phía dưới gốc cây nhằm làm cho cây chết. Vì thế, người dân đề nghị chính quyền kiểm tra không cho ông này làm hại cây me hàng trăm năm tuổi.

Thời điểm cây me bị đào dưới gốc.

Cây me trên trăm tuổi bị "đe dọa".

Sau khi nhận được thông tin trình báo của ông Quí, UBND phường 1 và cơ quan chức năng của TP Sóc Trăng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện công trình chưa có giấy phép xây dựng nên lập biên bản tạm ngừng thi công, yêu cầu chủ công trình khắc phục bằng cách đổ đất trả lại hiện trạng, khắc phục thiệt hại của căn nhà kế bên. Ngày 27/11/2018, UBND TP Sóc Trăng tiếp tục có văn bản yêu cầu chủ công trình lập lại hồ sơ xin phép xây dựng, giảm tầng,…

Được biết, cây me cổ thụ này đã gắn bó với rất nhiều thế hệ người dân ở Sóc Trăng, bà con rất quý cây me này, cho nên từ bao đời nay người dân ở Sóc Trăng gọi đường này là đường cây me chứ ít ai gọi là đường Phạm Ngũ Lão.

B.D