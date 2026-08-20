Đất ông bà chia miệng cho 3 con, hạn mức đất ở có được tính riêng?

Ông Đ.D. (Hà Nội) cho biết ông bà của mình có một thửa đất sử dụng ổn định từ năm 1950. Sau đó, ông bà lập di chúc bằng miệng cho 3 người con và các gia đình đã xây dựng 3 căn nhà từ năm 1995.

Đến nay, 3 hộ gia đình vẫn đang sinh sống ổn định trên phần đất được phân chia.

Từ thực tế này, công dân băn khoăn khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì hạn mức công nhận đất ở có được tính riêng cho từng hộ gia đình hay không.

Ảnh minh họa AI.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết khoản 1 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo từng thửa đất cho người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đối với việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất, Bộ cho biết nội dung này được quy định tại Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Theo khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể hạn mức công nhận đất ở đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 và từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 15/10/1993.

Riêng tại Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 27/9/2024 quy định một số nội dung thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

Trong đó, Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND đã quy định cụ thể việc xác định diện tích đất ở khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết việc xác định hạn mức đất ở trong trường hợp cụ thể của gia đình ông D. cần căn cứ vào hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất và quy định của địa phương.

Do đó, người dân cần nghiên cứu các quy định nêu trên, đồng thời liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.