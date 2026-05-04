Bạn đọc Dân trí tranh luận thùng bia 900.000 đồng, phụ phí 5,2 triệu đồng

Cơ sở lưu trú T. (tổ dân phố Vịnh Hòa, phường Sông Cầu, Đắk Lắk) bị du khách đăng tải lên mạng xã hội phàn nàn do tính phí "trên trời dưới đất" thu phí phục vụ 3 bữa ăn tự nấu tại đây là 5,2 triệu đồng, bia giá 900.000 đồng/thùng, lò than giá 200.000 đồng... trong dịp nghỉ lễ vừa qua.

Trước vụ việc, chủ cơ sở khẳng định, thu phụ phí để phục vụ khoảng 30 người ăn uống trong dịp lễ là mức giá hợp lý và đã hoàn lại 2,5 triệu khi thấy khách phàn nàn giá cả. Riêng bia Heineken (loại 330ml/lon) chủ cơ sở mua 500.000 đồng/thùng nên bán 900.000 đồng (kèm theo đá và phí phục vụ).

Hóa đơn tính phụ phí phục vụ 5,2 triệu đồng và bia giá 900.000 đồng/thùng gây tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Bạn đọc báo Dân trí đã tranh cãi tính đúng sai khi du khách sử dụng dịch vụ và các khoản phí của cơ sở lưu trú này.

Độc giả The Bui cho rằng: "Theo bà chủ quán phân tích thì giá đấy cũng hợp lý vì đã bao gồm chi phí điện nước, đầu bếp, phục vụ, quản lý, thuế phí. 30 con người với 6 mâm cỗ lận".

Đồng quan điểm, tài khoản Thế Vũ nhận xét: "Quán người ta phụ thu đúng rồi, lỡ ngộ độc vì mấy món mang bên ngoài vào thì quán cũng te tua. Mở quán ra kinh doanh mà bị phục vụ thì phải thu phí để lấy kinh phí trả cho nhiều thứ khác chứ".

"Những 30 người ăn 3 bữa, bắt người ta phục vụ, lại còn kêu đắt nữa, lần sau thoả thuận cụ thể, không chịu được thì tự làm", bạn đọc Thao Anh Pham thẳng thắn bày tỏ.

Còn theo độc giả có nickname Tốn 3 bánh, cần xem xét hành vi của cả khách hàng lẫn chủ quán. "Giá cả đã thỏa thuận trước thì tố cáo quán ăn này là sai, người tố cáo có vi phạm gì không? Chủ quán đã cho mang thức ăn từ bên ngoài vào là vi phạm quy định, cần phải xử phạt", tài khoản này viết.

Bên cạnh những ý kiến bênh vực cho rằng quán tính mức phí hợp lý, không ít người cho rằng chủ cơ sở đã tính giá cả "chát", không phù hợp.

"Khiếp! 1 thùng bia 500.000 đồng về bán lại lời 400.000 đồng nữa. Không chặt chém thì là gì?", tài khoản Thang Nguyen chia sẻ.

Bạn đọc Alan nhận xét: "Chủ "cắn" hơi đậm. Dịch vụ vậy ai dám đi nữa".

Như Dân trí đưa tin, sau khi nhận được phản ánh của du khách về giá cả tại cơ sở lưu trú T. chính quyền phường Sông Cầu đã kiểm tra, lập biên bản với cơ sở này để xem xét xử lý theo quy định.

Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định cơ sở lưu trú T. có niêm yết giá bán hàng hóa, dịch vụ. Từ ngày 29/4 đến 1/5, cơ sở này đón 4 khách lưu trú và những người này mời thêm bạn bè đến ăn uống. Tổng cộng khoảng 30 người đến cơ sở có mang theo thực phẩm để ăn uống với nhau.

Cơ sở này chỉ niêm yết và bán một loại bia Quy Nhơn với giá 30.000 đồng/chai nên khi khách yêu cầu đã mua bia Heiniken để bán giá 900.000 đồng/thùng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khẳng định giá bán bia và thu phụ phí là mức giá hợp lý. Đồng thời, người này cho rằng sẽ bán hàng theo giá niêm yết và sẽ không cho khách mang thực phẩm bên ngoài vào để tránh tình huống tương tự.