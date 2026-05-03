Du lịch miền Trung bùng nổ, doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Thanh Hóa: Thu hơn 4.300 tỷ đồng

Theo báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, trong hai đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25-27/4) và 30/4-1/5, toàn tỉnh đón hơn 1,7 triệu lượt khách, tổng thu ước tính hơn 4.300 tỷ đồng.

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Thanh Hóa đón khoảng 680.000 lượt khách, tổng thu du lịch đạt hơn 1.700 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nơi đây đón khoảng 1,04 triệu lượt khách, tổng thu du lịch hơn 2.600 tỷ đồng.

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) chật kín người (Ảnh: Thanh Tùng).

Các điểm đón lượng khách đông gồm khu du lịch Sầm Sơn (1,2 triệu lượt), Hải Tiến (85.000 lượt), Hải Hòa (72.000 lượt), Bãi Đông Nghi Sơn (hơn 34.000 lượt) và phường Hạc Thành (hơn 34.000 lượt).

Ngoài du lịch biển, các điểm du lịch cộng đồng cũng thu hút đông đảo du khách, trong đó khu du lịch Pù Luông đón khoảng 53.000 lượt khách. Các di tích, danh thắng như khu di tích lịch sử Lam Kinh đón 164.000 lượt khách; suối cá Cẩm Lương đón 15.000 lượt khách; Di sản Thế giới Thành Nhà Hồ hơn 13.000 lượt khách...

Nghệ An: Tăng mạnh cả khách du lịch và doanh thu

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 kéo dài, thời tiết thuận lợi, các hoạt động du lịch, lễ hội trên địa bàn Nghệ An được tổ chức đồng bộ, phong phú, góp phần thu hút đông đảo du khách.

Du khách tham quan quê nội Bác Hồ tại Làng Sen, xã Kim Liên, Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Lượng khách du lịch đến Nghệ An trong dịp lễ tập trung chủ yếu tại các khu du lịch biển, điểm du lịch văn hóa, tâm linh và các khu, điểm du lịch sinh thái, cộng đồng. Ước tính toàn tỉnh đón và phục vụ hơn 1,2 triệu lượt khách; trong đó khách lưu trú ước đạt 420.000 lượt, công suất phòng lưu trú đạt trên 70%.

Trong các ngày cao điểm như 25/4, 30/4 và 1-2/5, công suất phòng lưu trú đạt tới 90%. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

Số liệu thống kê của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An cho thấy lượng khách và doanh thu từ các hoạt động tăng mạnh so với năm 2025 (1,17 triệu lượt khách, 1.989 tỷ đồng).

Biển Cửa Lò đón 30.000 lượt khách du lịch trong dịp nghỉ lễ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Ngô Đức Kiên, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và 2 ngày cuối tuần, địa phương đón hơn 300.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 100.000 lượt khách lưu trú, doanh thu hơn 300 tỷ đồng. Số liệu này chưa bao gồm doanh thu của VinWonders Cửa Hội đóng trên địa bàn.

Trong khi đó, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên) cũng ghi nhận lượng khách kỷ lục khi đón 5.806 đoàn/55.000 lượt. Ngoài người dân trong nước, khu di tích cũng đón 18 đoàn khách nước ngoài, chủ yếu đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Bỉ, Ấn Độ...

Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng đón hơn 41.000 lượt khách

Tại khu vực Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, điểm đến nổi tiếng với hệ thống hang động kỳ vĩ như động Phong Nha, Tiên Sơn, Sông Chày - Hang Tối, suối Moọc, Thiên Đường, hang Chỉ Huy… thu hút hàng nghìn du khách tham quan mỗi ngày.

Du khách hòa mình vào dòng suối trong xanh ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Ảnh: Hoàng Thành).

Trong dịp nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, lượng khách tham quan tại Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đạt hơn 41.400 lượt. Trong đó, khách trong nước hơn 38.600 lượt, khách quốc tế hơn 2.800 lượt, tổng doanh thu hơn 12 tỷ đồng.

Không chỉ các điểm du lịch sinh thái, các di tích lịch sử - văn hóa, điểm du lịch tâm linh tại Quảng Trị cũng thu hút đông đảo du khách. Trong dịp cao điểm, dù lượng khách tăng mạnh, công tác tổ chức, quản lý tại các điểm du lịch ở Quảng Trị vẫn được triển khai hiệu quả, đảm bảo trật tự và an toàn.

Huế: Đạt kỷ lục về du khách

Ngày 3/5, bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế, cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tổng lượng khách du lịch đến địa phương này ước đạt khoảng 610.000 lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách quốc tế đạt 164.000 lượt. Công suất sử dụng phòng bình quân ở các cơ sở lưu trú gần 99%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 1.350 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước.

Các khu di sản ở Huế đón lượng lớn khách du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Đình Hoàng).

Đặc biệt, chỉ trong ngày 30/4 và 1/5, lượng khách đến Huế tăng đột biến, tập trung chủ yếu tại các điểm thuộc quần thể di tích cố đô Huế như Đại nội và hệ thống lăng tẩm vua triều Nguyễn. Doanh thu từ bán vé vào cửa di tích trong ngày 1/5 đạt hơn 4,2 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay.

Trong đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Huế cũng ghi nhận sự bùng nổ về lượng khách du lịch, với khoảng 395.000 lượt khách nội địa và quốc tế đến với cố đô. Doanh thu từ du lịch đạt khoảng 958 tỷ đồng. Công suất bình quân phòng các cơ sở lưu trú đạt trên 90%, riêng ngày 10/3 âm lịch gần 99%.

Đà Nẵng: Doanh thu du lịch tăng 35%

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng từ ngày 25/4 đến 3/5 ước đạt hơn 1,46 triệu lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 621.000 lượt.

Tổng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 724.000 lượt, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất phòng bình quân toàn thành phố đạt 65-80%.

Du khách chụp hình lưu niệm tại Cầu Vàng (Ảnh: A Núi).

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 5.727 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong dịp này, vào ngày 29/4, có một chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa đưa 1.500 du khách tham quan các điểm nổi tiếng của thành phố Đà Nẵng như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Chùa Linh Ứng - Sơn Trà, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Hội An, Mỹ Sơn, rừng dừa Cẩm Thanh…

Gia Lai: Nhiều điểm du lịch quá tải

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, ngành du lịch Gia Lai ghi nhận đà tăng trưởng mạnh, đặc biệt các điểm đến nổi tiếng như Kỳ Co - Eo Gió, Hòn Khô - Nhơn Hải xảy ra tình trạng quá tải du khách. Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai ước đón khoảng 895.000 lượt khách, với tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.650 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn được tổ chức như Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai, chương trình “Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại”, lễ hội cầu ngư Nhơn Châu, cùng các chương trình biểu diễn võ cổ truyền, phố ẩm thực…

Du khách đổ xô về Kỳ Co - Eo Gió, nơi được ví như “thiên đường biển” ở Gia Lai (Ảnh: Khánh An).

Về hạ tầng vận chuyển, sân bay Phù Cát và Pleiku ghi nhận khoảng 35.000 lượt khách trong dịp lễ, trong khi đường sắt qua Ga Quy Nhơn và Diêu Trì phục vụ hơn 10.500 lượt hành khách. Công suất phòng lưu trú tại nhiều khu vực ven biển và trung tâm đạt mức cao, nhiều khách sạn “cháy phòng” trong các ngày cao điểm.

Đắk Lắk: Các chỉ tiêu du lịch tăng trưởng mạnh trong 2 kỳ nghỉ lễ

Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 25-27/4, tỉnh Đắk Lắk ước đón 123.500 lượt khách, trong đó khách lưu trú ước đạt 60.000 lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 180 tỷ đồng, riêng doanh thu từ lưu trú đạt khoảng 40 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, các chỉ tiêu đều tăng trưởng mạnh, ước đạt hơn 25%.

Du khách tham quan khu vực tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, với nhiều hoạt động kích cầu du lịch, tỉnh Đắk Lắk ước đón khoảng 350.000 lượt khách, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế ước đạt 4.300 lượt, tăng hơn 36% so với cùng kỳ. Tổng khách lưu trú ước đạt khoảng 140.000 lượt, tăng 11,11% so với cùng kỳ.

Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch của địa phương trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, ước đạt khoảng 347 tỷ đồng, tăng gần 32% so với cùng kỳ 2025.

Khánh Hòa: Khách sạn kín phòng trong kỳ nghỉ lễ

Theo thống kê từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong các ngày 25/4 đến 3/5, toàn tỉnh ước đón hơn 1,5 triệu lượt khách, tổng doanh thu ước đạt hơn 2.600 tỷ đồng.

Du khách chụp ảnh lưu niệm khi đến Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Công suất phòng bình quân đạt hơn 80%; trong đó, nhiều khách sạn quy mô lớn, khu nghỉ dưỡng ven biển đường Trần Phú (phường Nha Trang) và các khu nghỉ dưỡng trên đảo đạt trên 90%, thậm chí kín phòng trong suốt kỳ nghỉ. Các cơ sở lưu trú nằm xa khu vực biển cũng ghi nhận công suất hơn 70%.

Năm 2026, ngành du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách (gồm 6,3 triệu lượt khách quốc tế và 12,5 triệu lượt khách nội địa), phấn đấu đạt doanh thu 77.000 tỷ đồng.