An toàn chung cư: Câu chuyện nói mãi cũng không thừa!

Dân trí Chỉ mong rằng những bậc cha mẹ khác đừng nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trên báo, nó có thể xảy đến cho con chúng ta, bất kỳ lúc nào, nếu chúng ta không đề phòng và không giữ con trong tầm tay.

Vụ việc bé gái 4 tuổi rơi từ cửa sổ (không có song sắt) căn hộ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex xuống sảnh và tử vong tối 19/4, một lần nữa lại là hồi chuông báo động với tình trạng mất an toàn với trẻ nhỏ tại các chung cư cao tầng.

Khu vực cháu bé bị rơi xuống từ tầng 24 chung cư Xuân Mai Complex tối 19/4.

Một vấn đề không mới, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải rất nhiều vụ việc đau lòng tương tự như vậy xảy ra trước đó để các gia đình hãy cảnh giác, thận trọng với sự an toàn của con em mình; nhưng dường như nhiều người nghĩ đó chỉ là câu chuyện trên báo đài…

"Hãy bao quát tất cả các trường hợp có khả năng gây nguy hiểm cho con mình"

Thực tế ở nhiều nhà chung cư hiện nay, sự an toàn đối với trẻ nhỏ là điều thực sự đáng lo ngại. Ở rất nhiều chung cư, tòa nhà, bằng mắt thường cũng có thể nhận thấy sự nguy hiểm đến từ những tấm lan can thường không có lưới bảo vệ, che chắn; hoặc những khe sắt ở lan can ban công, cửa sổ có độ rộng khiến trẻ dễ dàng chui lọt. Rồi những giếng trời, cầu thang có sự nguy hiểm không chỉ đối với trẻ con mà cả người lớn...

Trong khi đó, chỉ một việc làm rất đơn giản là lắp rào chắn tại tất cả các khu vực nguy hiểm như cửa sổ, ban công, lô gia là có thể ngăn chặn việc trẻ ngã ra ngoài… nhiều gia đình cũng không chú trọng.

Mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo về các vụ tai nạn thương tâm do trẻ nhỏ rơi từ nhà cao tầng, chung cư ở nhiều địa phương nhưng những vụ việc tương tự vẫn cứ liên tiếp xảy ra, gây ám ảnh và xót xa không chỉ đối với gia đình nạn nhân mà cả xã hội.

"Đau lòng quá khi trong cùng 1 ngày phải tiếp nhận 2 tin xấu về 2 cháu nhỏ: một mất vì bị xâm hại và một vì ngã từ tầng cao xuống. Chuyện đã xảy ra rồi, cha mẹ nạn nhân là những người đau khổ nhất nên không muốn nói nữa. Chỉ mong rằng những bậc cha mẹ khác đừng nghĩ chuyện này chỉ xảy ra trên báo, nó có thể xảy đến cho con chúng ta, bất kỳ lúc nào, nếu chúng ta không đề phòng và không giữ con trong tầm tay.

Không tin ai hết, trên đời này không thể tin ai, phải chính chúng ta quản lý giữ chặt con mình, ngăn ngừa đề phòng tất cả rủi ro cho đến khi chúng có thể tự bảo vệ bản thân. Hãy liên tục dạy chúng bảo vệ bản thân:

Không leo trèo, không bước đến nơi nguy hiểm, không chơi dao, điện, nước...

Không ăn bánh kẹo của ai, không đi theo ai cha mẹ không cho phép;

Không cho ai chạm vào vùng kín, không ôm hôn, không cưng nựng..."

"Thật đau lòng, xin được thắp cho cháu một nén nhang cầu cho cháu sớm siêu thoát và xin chia buồn với gia đình. Qua sự việc này và rất nhiều các sự việc trước đó đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: thứ nhất trách nhiệm về các nhà thiết kế thi công công trình, thứ nữa thuộc về các nhà quản lý căn hộ. Cuối cùng là trách nhiệm thuộc về gia đình".

"Chuyện đau lòng. Nhưng cũng nên nhắn nhủ cánh đàn ông đi đâu, chỗ nào cũng nhìn ngó trước những tiềm tàng rủi ro và giải pháp cho nó khi xảy ra để phòng ngừa cho con cái. Nếu là chỗ của mình thì nên sớm khắc phục, sửa chữa chứ đừng trì hoãn. Còn chỗ của người khác thì cũng nên nhắc nhở, góp ý thậm chí báo chính quyền. Con người khác dù mình chưa từng biết, nghe tin gặp nạn cũng thấy nhói lòng…"

"Nhà mình từ khi bắt đầu nhận nhà chưa dọn vào ở là làm thêm song cửa sổ, có thể kéo qua lại để tiện vệ sinh cửa sổ, xong là khóa lại liền. Mình không thể để mắt đến con 100% nên mình cần phòng tránh những chuyện không hay xảy ra chứ không thể "mất bò mới lo làm chuồng. Thi thoảng thấy con đu trên mấy song cửa chơi vậy đó, la hoài nhưng con nít là vậy, nên mình thấy làm song cửa là quyết định đúng đắn nhất".

Cần làm chặt hơn nữa về quy chuẩn an toàn với nhà chung cư

Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng này có thể ngăn chặn được từ chính các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng trong việc giám sát chất lượng, quy chuẩn thiết kế tòa nhà:

"Sao tình trạng quá đau lòng mà vẫn cứ diễn ra, việc ngăn chặn là trong tầm tay các nhà chức trách. Bộ Xây Dựng nên cho thanh kiểm tra toàn bộ các công trình đã xây dựng, công trình nào không phù hợp với Quy Chuẩn Xây Dựng, Tiêu Chuẩn Xây Dựng thì cương quyết xử lý đơn vị Thiết kế, đơn vị Thẩm tra xây dựng công trình. Làm được như vậy chắc chắn sẽ giảm tối đa sự việc quá đau lòng";

Hình ảnh trích từ Clip vụ cháu bé rơi từ tầng 12A xuống và đã được cứu sống tại phường Thanh Xuân Trung (Hà Nội)

"Chia buồn với gia đình, mong bé sớm được siêu thoát. Nhà chức trách cần vào cuộc, nếu làm đúng chuẩn, bệ cửa cao 1.4m thì cả người lớn và trẻ nhỏ cũng khó trèo qua. Trẻ 4 tuổi sao đã di chuyển được bàn ghế để trèo qua? Chung cư thiết kế cửa sổ rất cao, khoảng mở rất hẹp, khả năng cao khoảng mở cửa không đúng quy định an toàn nên tai nạn xảy ra.

Cần kiểm tra lại chiều cao an toàn các chung cư. Cần xử lý các thiết kế bị vi phạm luật. Hãy tham khảo nội dung quy chuẩn xây dựng 2019:

QCVN 04:2019/BXD mục 2.2.12: Rào, lan can ban công và logia bao gồm cả chiều cao từ sàn tới mặt dưới lỗ cửa/bậu cửa sổ trong nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp không được nhỏ hơn 1.4m".

"Thật sự thấy Hà Nội có vấn đề về thiết kế các tòa nhà chung cư cao tầng thì phải, từ đầu năm đến giờ xảy ra mấy vụ rồi, xin chia buồn cùng gia đình có cháu nhỏ.

Các bậc cha mẹ nên kiểm tra giám sát tất cả các nguồn nguy hiểm, ở bất cứ chỗ nào con mình sẽ vui chơi sinh hoạt. Ban quản lý chung cư nên quy định bắt buộc làm hàng rào với các nhà có trẻ em dưới 10 tuổi ngay khi vừa chuyển đến ở.

Trong hồ sơ thiết kế bắt buộc phải có lưới bảo vệ cửa sổ, ban công, thì mới cho xây dựng chung cư, an toàn cho mọi người";

"Làm cửa sổ, lan can chung cư cao tầng phải đạt chuẩn an toàn cho người sử dụng, nhất là trẻ nhỏ. Thiết kế hay sản phẩm cuối cùng không đạt chuẩn thì không được phép đưa ra thị trường để bán và sử dụng, phải chặn những sự việc đau lòng này ngay từ khâu thiết kế, xây dựng."

"Xây nhà cao tầng mà không có sân chơi cho trẻ, ban công thì không rào chắn kín.. thì chuyện như này có thể còn xảy ra nhiều nhiều..!!!!"

Khả Vân (tổng hợp)