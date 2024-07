Xác minh bé trai 10 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành lần 2

Sáng 8/7, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã đề nghị UBND huyện Trần Văn Thời chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh thông tin "mẹ kế tái diễn bạo hành con chồng", xảy ra trên địa bàn xã Lợi An.

"Trường hợp có dấu hiệu bạo hành trẻ em, Sở sẽ chỉ đạo Phòng LĐ-TB&XH hướng dẫn địa phương xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp theo quy định", Sở LĐ-TB&XH Cà Mau yêu cầu.

Vết thương trên vùng đầu của cháu T. (Ảnh: CTV).

Trước đó, ngày 6/7, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời) nhận được trình báo có người bạo hành gia đình. Nạn nhân là cháu L.M.T. (10 tuổi) được cho là bị mẹ kế đánh gây thương tích.

Qua làm việc bước đầu với ông L.V.C (cha của T.) và bà H.M.N. (mẹ kế của T.) thì cả 2 cho rằng, cháu T. bị trượt ngã vào đống đá sau nhà dẫn đến xay xát vùng đầu, cánh tay bị bầm.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cháu T., gia đình đã đưa cháu đến cơ sở y tế sơ cứu và khâu vết thương. Hiện sức khỏe cháu T. ổn định.

UBND xã Lợi An đã chỉ đạo công an xã phối hợp công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ có hay không việc cháu T. bị mẹ kế bạo hành.