Vụ mẹ bị bắt, 4 con thơ bơ vơ: Công an tỉnh Đắk Lắk lên tiếng

Ngày 17/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết, đã chỉ đạo cơ quan Thi hành án hình sự phối hợp với chính quyền hỗ trợ việc 4 con nhỏ của một bị can vừa bị bắt và các cháu hiện không có người thân chăm sóc.

Theo Đại tá Bôn, việc xử lý còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong khi đó bị can có nhân thân rất phức tạp.

"Vụ việc sẽ được xử lý thật hài hòa, đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo, sẽ bàn bạc liên ngành nhằm tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho 4 cháu bé", Đại tá Bôn thông tin.

Các cháu nhỏ từng sống cùng mẹ trong một căn phòng trọ nhỏ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, bị can H.T.G.B. (35 tuổi, mẹ của 4 cháu nhỏ) bị kết án 18 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và bị phát lệnh truy nã nguy hiểm do trốn khỏi nơi cư trú. Theo quy định, khi phát hiện bị can truy nã sẽ lập tức bắt giữ.

Theo đại diện Công an Đắk Lắk, sau khi nắm được việc bị can G. còn 4 con nhỏ nhưng không có người thân chăm sóc, đang ở tạm tại nhà một hộ dân thuộc phường Tân Thành (thành phố Buôn Ma Thuột), Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp cùng chính quyền phường, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) thành phố, dự định sẽ đưa các cháu nhỏ vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc tốt hơn.

Đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho rằng, trong 4 cháu nhỏ mới 2 cháu có khai sinh. Do đó, cơ quan công an sẽ cử cán bộ vào Trại tạm giam làm việc với bị can G. nhằm có đủ căn cứ để chính quyền làm giấy khai sinh cho các cháu.

Riêng trường hợp cháu bé nhỏ nhất khoảng 1 tuổi, đại diện Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau khi làm được giấy khai sinh cho bé, sẽ tính phương án đưa cháu vào trại tạm giam ở cùng với mẹ hoặc gửi vào Trung tâm Bảo trợ xã hội để được chăm sóc tốt hơn.

Theo một nguồn tin, chồng của bị can G. cũng bị bắt về tội Tàng trữ, sử dụng ma túy; thời điểm người chồng bị bắt, G. có 2 người con. Sau đó, G. tiếp tục có thêm 2 người con và trốn thi hành án nên bị truy nã.

2 cháu nhỏ nhất đang được phối hợp làm giấy khai sinh để có hướng chăm sóc phù hợp nhất (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk đã có văn bản gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Lắk trước vụ việc mẹ bị bắt, để lại 4 con thơ bơ vơ trong phòng trọ mà báo Dân trí phản ánh.

Theo Sở LĐ-TB&XH đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, trường hợp đúng như phản ánh của báo Dân trí, thành phố đề nghị cơ quan công an xử lý việc tạm giam người mẹ nhưng phải đảm bảo việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định của pháp luật.

Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này cử nhân viên công tác xã hội liên hệ, kết nối với UBND phường Tân Thành, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Buôn Ma Thuột, hỗ trợ xác lập hồ sơ, tham mưu, đề xuất việc chăm sóc thay thế 4 cháu bé, đưa các cháu vào trung tâm.

Như Dân trí đưa tin, trưa 11/7, bà H.T.G.B. (mẹ của 4 cháu nhỏ) đã bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Thời điểm này, 4 con của B. (bé lớn 5 tuổi, bé nhỏ nhất khoảng 1 tuổi) đang ở một phòng trọ tại phường Ea Tam (thành phố Buôn Ma Thuột).

Người dân đã liên hệ với một phóng viên tại Đắk Lắk đề nghị được hỗ trợ. Sau khi xác nhận thông tin bà B. từng đăng ký tạm trú tại phường Tân Thành, các cháu bé đã được đưa đến phường này.

Phía phường Tân Thành đã tạm thời giao các cháu nhỏ cho một hộ dân chăm sóc và báo cáo xin ý kiến của cấp trên.