Vén màn dịch vụ quái đản núp bóng quán karaoke

Ngay sau vụ một cô gái nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke IDOL (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), phóng viên báo Người lao động đã vào cuộc tìm hiểu sự việc. Mất nhiều tháng thâm nhập, không ít lần gặp nguy hiểm, chúng tôi mới có thể tìm ra "những bí mật động trời" bên trong quán IDOL và nhiều quán karaoke thác loạn khác ở Bình Dương.

Cô gái tên T.T.K (SN 2000) nhảy lầu trốn khỏi quán karaoke IDOL hồi đầu tháng 3/2022 gây xôn xao dư luận. Nhiều câu hỏi được đặt ra: Có hay không việc dắt mối, lừa bán lao động vào các tụ điểm kinh doanh có yếu tố nhạy cảm? Liệu các cô gái làm việc ở đây có bị "ép tiếp khách"?

Trong khi đó, báo Người lao động cũng liên tục nhận được những phản ánh bức xúc của người dân về các hoạt động "bí ẩn" của quán karaoke IDOL. Những câu hỏi, những bức xúc đó thôi thúc chúng tôi phải vào cuộc tìm hiểu.

"Không có gì phải sợ"...

Qua các mối quan hệ và nhiều lần thuyết phục, chúng tôi được nhóm bạn của Tình "trọc" dẫn đến quán karaoke IDOL ca hát.

Vừa đến quán, nhóm Tình "trọc" yêu cầu 4 tiếp viên vào phục vụ. Điều tiếp viên và chạy bàn là một nhóm thanh niên nói giọng Bắc. Thấy nam nhân viên mang trái cây vào phòng, Tình "trọc" hỏi bâng quơ: "Ở đây còn múa thoát y không em? Có sợ công an kiểm tra không?". Nam nhân viên nghe vậy liền cười: "Món này để em hỏi ông chủ".

Ít phút sau, một người đàn ông mặc áo đen giới thiệu là chủ quán đến nói chuyện với Tình "trọc". "Mỗi tiếp viên ở quán múa sexy 30 phút giá 2 triệu đồng. Giờ tiếp viên của quán đang múa trên lầu, hết người, để em điều bên ngoài vào" - chủ quán IDOL nói rồi lấy điện thoại gọi người chở tiếp viên đến. Chờ hơn 30 phút vẫn không thấy tiếp viên, chủ quán IDOL cho Tình "trọc" số điện thoại và hẹn lần sau gọi điện trước sẽ sắp xếp.

Năm ngày sau, để tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm, khoảng 22 giờ, Tình "trọc" tiếp tục dẫn chúng tôi đến quán karaoke IDOL. Lần này, Tình "trọc" gọi điện thoại trước cho quản lý quán karaoke IDOL để đặt phòng. Cả nhóm gọi 4 tiếp viên vào ngồi cùng hát, uống bia và chờ "vũ nữ".

Gần 1 giờ sau vẫn không thấy người, Tình "trọc" tỏ vẻ bực tức đòi tính tiền ra về. Lúc này, người đàn ông giới thiệu là chủ quán đến xin lỗi rồi yêu cầu 1 tiếp viên trong quán múa sexy và 4 tiếp viên phục vụ. "Để tiếp viên quán em múa sexy luôn cho rồi. Vẫn như cũ, nhảy sexy 30 phút giá 2 triệu nhé ông anh!" - chủ quán IDOL nhắc khéo.

5 phút sau, một tiếp viên mặc áo đỏ mỏng dính đi vào phòng. Cô giới thiệu tên M. và cho hay chưa từng múa sexy nhưng vì chủ quán yêu cầu nên "nhắm mắt làm liều".

Đang phấn khích, một người trong nhóm Tình "trọc" đến bật nhạc sàn rồi bế thốc M. lên chiếc loa thùng đặt sẵn trên sân khấu. M. tự tay cởi bỏ trang phục, thân hình trần như nhộng, đứng nhảy nhót, uốn lượn trước mặt khách. "Vui lên nào mấy anh ơi! Lên nào!" - M. cuồng nhiệt hô hào.

Hết đứng trên chiếc loa thùng, M. đi đến mời bia từng vị khách rồi leo luôn trên bàn để múa sexy. Hết 30 phút, M. vẫn thân hình trần truồng ngồi uống bia với khách.

Thấy M. tham gia nhiệt tình, Tình "trọc" móc tiền trả 2 triệu đồng và "bo" thêm 500.000 đồng. Bốn tiếp viên khác được "bo" mỗi người 500.000 đồng sau 3 giờ ngồi phục vụ khách và múa phụ họa.

Trò chuyện với chúng tôi, một số tiếp viên cho biết sau vụ việc cô gái tên K. nhảy lầu bỏ trốn do bị ép tiếp khách, lực lượng công an nhiều lần kiểm tra quán karaoke IDOL. Tỏ ra lo lắng, chúng tôi hỏi người đàn ông giới thiệu là chủ quán: "Công an vô kiểm tra bất ngờ thì phải làm sao?". Ông ta quả quyết: "Không có gì đâu phải sợ. Mấy anh muốn tiếp viên múa sexy thì cứ gọi điện cho tụi em trước là được".

"Tụi em lo hết rồi"(?)

Đêm hôm sau, nhóm Tình "trọc" tiếp tục đến quán IDOL và yêu cầu 4 tiếp viên mới vào phòng phục vụ. Ít phút sau, chủ quán dẫn 4 cô gái ăn mặc khá kín đáo vào phòng của Tình "trọc".

Lúc ngồi uống bia, một người trong nhóm Tình "trọc" chạm tay vào chỗ nhạy cảm, cô gái tên T. (quê Đồng Nai) khó chịu né tránh. Nghe khách phàn nàn, nam nhân viên đi vào phòng nhắc nhở các tiếp viên: "Chơi vui đi, rồi quen thôi".

Theo nam nhân viên trên, 4 cô gái này mới được tuyển vào làm nên chưa quen. Nói rồi, anh ta ra hiệu cho một người trong nhóm Tình "trọc" ra ngoài nói nhỏ: "Mấy anh cứ tự nhiên đi, không sao đâu. Không đứa nào dám phản ứng đâu. Con bé mặc áo vàng chịu chơi lắm".

Trong lần đến quán IDOL tổ chức sinh nhật cho một người bạn trong nhóm Tình "trọc", đến tiết mục tiếp viên "múa sexy", một người vô tình bật đèn flash điện thoại. Một nam nhân viên liền chạy xồng xộc vào phòng lớn tiếng đe dọa. Sau đó, thêm một số nam nhân viên xuất hiện, yêu cầu tất cả chúng tôi đưa điện thoại để kiểm tra. Thời điểm này, cửa cuốn quán karaoke IDOL cũng ngay lập tức đóng kín, chúng tôi hoàn toàn "thúc thủ" trong phòng.

Không phát hiện hình ảnh, clip nào trong điện thoại của khách, nhóm nhân viên mới trả lại điện thoại và xin lỗi nhóm Tình "trọc". Người đàn ông giới thiệu là chủ quán cũng đến xin lỗi khách, giả lả nói khi nào thích hát hò hay thưởng thức múa sexy thì liên hệ trước để đặt phòng vì ở đây "tụi em lo hết rồi"(?!).

Cô gái nhảy lầu giờ ra sao?

Sáng 5-3, T.T.K (SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) đã nhảy từ lầu 5 quán karaoke IDOL (phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) xuống đất, bị chấn thương.

Theo K. kể, sau khi lên mạng tìm việc, cô thấy có giới thiệu làm nhân viên phục vụ ở quán karaoke. Ban đầu, K. chỉ nghĩ làm phục vụ, bưng đồ ăn, nước uống, bấm bài hát nên đồng ý. Người môi giới chở K. đến quán karaoke IDOL.

Cũng theo K., lúc mới đến IDOL, cô rót bia cho khách nhưng làm được 3 ngày, có người nói từ từ cũng phải đi tiếp khách. Lo sợ, K. xin nghỉ nhưng quản lý quán nói nếu nghỉ phải trả tiền môi giới. Khi K. nói không có tiền, người này nhắn: "Để anh kêu ai mua thận, em bán nhá".

Anh Nguyễn Kim Giàu, Trưởng nhóm thiện nguyện Thanh Giàu ở TP HCM, cho biết ngày 5-3, K. đã gọi điện cầu cứu anh về việc cô bị lừa vào quán karaoke ở TP Dĩ An, cả việc quán yêu cầu trả tiền môi giới 8 triệu đồng, không có tiền thì bị dọa sẽ bán thận nên cô đã nghĩ quẩn và nhảy từ lầu 5 xuống đất.

Trao đổi với phóng viên, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải (Bình Dương) cho biết trước đó, anh có nhận được cuộc gọi từ nhóm thiện nguyện Thanh Giàu nhờ giải cứu K. nhưng khi mới đi được nửa đường thì hay tin cô đã nhảy lầu. Theo Hải, K. không phải là trường hợp đầu tiên, anh từng giải cứu rất nhiều vụ các cô gái bị "bán" vào tụ điểm "nhạy cảm".

Trong khi đó, tại thời điểm xảy ra vụ nhảy lầu, trả lời phóng viên, Công an TP Dĩ An cho rằng thông tin trên mạng xã hội đăng tải không đúng bản chất sự việc. Theo kết quả xác minh ban đầu, công việc giữa K. và quán là do các bên tự thỏa thuận. Không có dấu hiệu khống chế, ép buộc để đòi trả lại tiền giới thiệu. Việc K. bị thương là do tự ý bỏ trốn, không may bị ngã xuống đất.

Mới đây, khi chúng tôi liên hệ chị gái của K., chị cho biết gần 3 tháng sau vụ nhảy lầu vì bị ép tiếp khách, cô có biểu hiện trầm cảm, sức khỏe yếu, không đi lại được. Công an TP Dĩ An đến bệnh viện lấy lời khai của K. để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa thấy kết quả.

"Gia đình chúng tôi vẫn đang chờ thông báo kết luận từ cơ quan điều tra. Sự việc này ai cũng bức xúc nhưng vì sao đến nay, chủ quán IDOL vẫn không bị xử lý?" - chị của K. bức xúc.