Tỷ phú để lại 6.500 tỷ đồng làm từ thiện và hành động bất ngờ của gia đình

Theo di chúc, ông Hugh Hoffman (người Mỹ) để lại khối tài sản trị giá hơn 270 triệu USD quyên góp cho các tổ chức địa phương ở Cincinnati (Ohio, Mỹ). Tuy nhiên, số tiền lớn nhất của di chúc vẫn chưa được công khai.

Ước tính, ông Hoffman dành tặng 50-55 triệu USD cho đại học Cincinnati; 50-55 triệu USD cho sở thú Cincinnati; 20-25 triệu USD cho trung tâm thiên nhiên Cincinnati; 70 triệu USD cho các tổ chức từ thiện nghiên cứu hoặc điều trị bệnh xơ cứng teo cơ một bên.

Chân dung vị tỷ phú quyên góp khoản tiền khổng lồ cho các tổ chức địa phương ở Mỹ (Ảnh: Bizjournals).

Ngoài ra, Hoffman cũng để lại 200.000 USD cho Little Sisters of the Poor Cincinnati và 100.000 USD cho Trung tâm Bảo tàng Cincinnati, Trung tâm Vườn Cincinnati và Nhạc viện Little Miami.

Ngày nhận cuộc gọi thông báo về khoản quyên góp của ông Hoffman, Steve Rosfeld, Phó chủ tịch phát triển của đại học Cincinnati, đã không khỏi bất ngờ. Những di sản do Hoffman để lại sẽ được chuyển thành học bổng cho các sinh viên tại đây.

"Đây là một món quà mang tính thay đổi trong cuộc sống của rất nhiều sinh viên", Steve nói.

Thane Maynard, Giám đốc sở thú Cincinnati chia sẻ, số tiền do Hoffman quyên góp vẫn chưa có kế hoạch sử dụng cụ thể nhưng dự tính sẽ được dùng để cải thiện vốn trong tương lai.

"Ông là một người khiêm tốn và cực kỳ dễ chịu. Hoffman yêu thiên nhiên, động vật. Mặc dù giàu có, ông chưa từng thể hiện rằng sẽ để lại di sản của mình cho nơi này", Maynard cho hay.

Jeff Corney, Giám đốc điều hành trung tâm thiên nhiên Cincinnati cho hay, ông đã "mắt chữ O, miệng chữ A", choáng váng và yêu cầu lặp lại câu nói khi được thông báo tin vui này.

Theo đó, món quà của Hoffman có thể giúp trung tâm nơi Jeff quản lý tạo điều kiện cho ban lãnh đạo trung tâm thiên nhiên thực hiện những việc mà họ từng chỉ có thể mơ trước đây, những thứ đóng vai trò là nền tảng của kế hoạch tương lai.

Trước đó, ngày 2/3/2023, ông Hoffman qua đời do tuổi già. Trước đây, vị tỷ phú từng tốt nghiệp trường Cincinnati Country Day School trước khi theo học tại học viện Cheshire ở Connecticut (tiểu bang ở Mỹ).

Ông tốt nghiệp đại học Yale và cuối cùng trở thành nhà môi giới chứng khoán và cố vấn đầu tư tại một công ty môi giới chứng khoán quyền lực ở phố Wall.

Bert và Steve Bullock, các cháu trai của Hoffman, cho hay khi còn sống, ông rất thích chơi thể thao. Ông là một người hào phóng với lối sống trầm lặng, tốt bụng và thích giúp đỡ hàng xóm.

Năm 1963, ông lấy bằng MBA ở đại học Cincinnati. Với tình yêu dành cho trường cũ, ông đã thầm lặng quyên góp 3 khoản tài trợ và thường xuyên đến xem các trận đấu bóng đá ở trường đại học.

Bert cho hay, khi biết tin chú của mình để lại khối tài sản lớn cho các tổ chức ở địa phương, anh - một luật sư - đã rất tự hào, thay chú mình điều hành khối khổng lồ ấy theo di nguyện của Hoffman.

Theo Bert Bullock, ông Hoffman có 12 hộ chiếu và đã đi đến hơn 100 quốc gia. Cho đến khi qua đời, Hoffman vẫn chưa kết hôn hay có con.

Hằng ngày, ông chỉ mặc một bộ đồ gồm áo polo và quần kaki đơn giản. Nhìn bề ngoài, ít có ai biết được ông Hoffman có thể kiếm rất nhiều tiền nhờ việc đầu tư khôn ngoan và lối sống tiết kiệm.