Tuyển dụng vợ Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ vào ngành

Ngày 4/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định về việc tuyển dụng cán bộ đối với chị Hà Thị Cẩm Tú (SN 1994), vợ của Đại úy Trần Trung Hiếu, cán bộ Công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân - đã hy sinh trong khi truy bắt đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, chị Hà Thị Cẩm Tú được tuyển dụng vào làm việc tại bộ phận y tế của Công an huyện Nghi Xuân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân trao quyết định tuyển dụng cho chị Hà Thị Cẩm Tú (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Đại tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh, việc tuyển dụng chị Hà Thị Cẩm Tú vào công tác trong lực lượng Công an nhân dân thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đây cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Hà Thị Cẩm Tú và đại diện gia đình đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Chị Tú cũng hứa sẽ tích cực phấn đấu, học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp bước và xứng đáng với sự hy sinh của chồng.

Trước đó, vào ngày 13/11/2023, Đại úy Trần Trung Hiếu đang làm nhiệm vụ tại đền Chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) nghi bán ma túy nên áp sát nhằm bắt quả tang.

Bất ngờ đối tượng Bảo dùng kéo đâm nhiều nhát vào người Đại úy Hiếu.

Sau 4 ngày được đội ngũ y bác sĩ tận tình cứu chữa, sáng 17/11, do vết thương nặng, Đại úy Hiếu không qua khỏi.

Đại úy Trần Trung Hiếu có gia cảnh khó khăn, chưa có nhà riêng. Trước khi hy sinh, anh cùng vợ và 2 con sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Vợ anh làm hợp đồng điều dưỡng bệnh viện với lương tháng 5 triệu đồng.