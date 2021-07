Từ 1/7: Áp dụng nhiều quy định mới về người có công với cách mạng

Dân trí Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7 đã mở rộng thêm đối tượng điều chỉnh, đảm bảo tốt hơn các chế độ tới người có công với cách mạng.

Năm 2020, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức thành công chương trình gặp mặt 300 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Nội (Ảnh: Toàn Vũ).

Bổ sung đối tượng áp dụng

Trong lần sửa đổi này, Pháp lệnh đã bổ sung đối tượng thêm đối tượng điều chỉnh là người bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Quy định cụ thể hơn các đối tượng được xác định là thân nhân của người có công với cách mạng, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con (con đẻ, con nuôi), người có công nuôi liệt sĩ…

Cung cấp phần giải thích từ ngữ

Nhiều từ ngữ đặc thù của lĩnh vực đã được Pháp lệnh cụ thể hóa, như: Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, người có công nuôi liệt sĩ, người sống cô đơn, tỷ lệ tổn thương cơ thể, hành động dũng cảm, công việc cấp bách, nguy hiểm…

Đơn cử như khái niệm: Hành động dũng cảm là hành động thực hiện công việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và Nhân dân mặc dù biết có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng. Công việc cấp bách, nguy hiểm là công việc cần phải được giải quyết ngay lập tức, không thể chậm trễ và có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng của người thực hiện.

Quy định chặt chẽ hơn về công nhận liệt sĩ

Về điều kiện công nhận liệt sĩ, Pháp lệnh bổ sung thêm nhiều quy định chặt chẽ hơn về điều kiện công nhận liệt sĩ, như: Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm…

Bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Theo đó, Bà mẹ Việt Nam anh hùng là người được tặng hoặc truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" theo quy định tại Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Về điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh

Pháp lệnh không tiếp tục quy định xem xét công nhận bệnh binh mới. Chỉ công nhận bệnh binh với trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm và thôi phục vụ trong quân đội nhân dân, công an nhân dân.

Cụ thể: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp "Giấy chứng nhận bệnh binh" khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Về chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Pháp lệnh đã bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng về: Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở; chế độ ưu tiên giao hoặc thuê đất, ưu tiên giao, khoán bảo vệ và phát triển rừng; chế độ vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Chế độ ưu đãi đối với liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ

Bổ sung các chế độ, như: Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ; truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" theo quy định của Chính phủ; liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hàng tháng thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Bổ sung chế độ hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ hoặc di chuyển hài cốt liệt sĩ.

Chế độ đối với vợ/chồng liệt sĩ lấy chồng/ vợ khác: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau: Trợ cấp tuất hàng tháng; Bảo hiểm y tế.

Chế độ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Pháp lệnh đã bổ sung chế độ trợ cấp tuất hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Chế độ đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gồm: Chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng chế mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc đang hưởng chế độ ưu đãi mà chết.

Chế độ đối với người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày. Pháp lệnh đã bổ sung chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở.

Chế độ đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Bổ sung chế độ hỗ trợ cải thiện nhà ở, miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở…

Hoàng Mạnh