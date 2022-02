Từ 1/3: Đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng cho trường hợp tử vong do Covid-19

Đây là một nội dung trong Tờ trình liên quan tới việc dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021 về chi hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, được Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị áp dụng từ ngày 1/3/2022.

Tờ trình cũng đề xuất: Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người lao động bị F0 trước ngày 01/3/2022 vẫn được thực hiện đến hết ngày 15/3/2022, quá trình chi phụ cấp cho cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 cũng được tính đến hết ngày 15/3/2022.

Bên cạnh đó, Tờ trình nêu kiến nghị: "Kể từ ngày 1/3/2022, việc chi hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thực hiện theo các quy định về chi tiêu nội bộ tại các cấp công đoàn theo thẩm quyền được phân cấp tài chính quy định tại Quyết định số 3768/QĐ-TLĐ ngày 17/12/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam".

Nhiều hỗ trợ được triển khai tới đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trong thời gian qua (Ảnh: Nguyễn Quang).

Được biết trước đó, ngày 15/12/2021, Đoàn Chủ tịch LĐLĐ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, đánh giá của Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho thấy, Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ đã có hiệu quả nhất định trong việc vừa đảm bảo chi hỗ trợ cho đối tượng đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trong bối cảnh "bình thường mới", khắc phục hạn chế của các quy định trước đó.

Căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã nên ra những nguyên nhân của đề xuất dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021.

Đó là, Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát rủi ro dịch bệnh Covid-19 đã chuyển phương châm phòng chống dịch từ "Zezo Covid-19" sang thích ứng an toàn, linh hoạt, hạn chế phong tỏa diện rộng, giảm việc dừng việc, nghỉ việc, cách ly y tế do Covid-19. Do đó việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động cũng cần phải thay đổi cho phù hợp.

Tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong nước ngày một tăng cao. Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên ở nước ta đã đạt 98,8%, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều đạt 88,5%. Dự kiến đến hết quý I/2022, cả nước sẽ hoàn thành tiêm vắc xin mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Điều này sẽ góp phần giảm ca bệnh triệu chứng nặng và số ca tử vong do Covid-19.

Đoàn viên, người lao động bị F0 điều trị tại cơ sở y tế được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ ốm đau nhanh chóng, thuận tiện hơn, không vướng mắc về thủ tục hành chính khi Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật ATVSLĐ thuộc lĩnh vực y tế.

Sau khi đã tiêm phủ vắc xin diện rộng, một số chuyên gia cho rằng nên coi Covid-19 là bệnh lý chuyên khoa, cần xử lý như các bệnh lý chuyên khoa khác.

Đồng thời, đa số các ý kiến của LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương tại cuộc họp trực tuyến ngày 11/2 do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức đều thống nhất chủ trương dừng triển khai thực hiện Quyết định số 3749 tại thời điểm hiện nay là phù hợp.