Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới Đội quy tập tỉnh Nghệ An

Sau 40 năm thành lập, Đội Quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc và đưa về Việt Nam an táng hơn 12.600 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào (Ảnh: Hoàng Lam).