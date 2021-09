TPHCM: Gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 triển khai ra sao, ai được nhận?

Dân trí "Thành phố nhận thấy nếu gói thứ 3 áp dụng theo hộ sẽ không hợp lý. Do đó, chúng tôi chuyển sang hỗ trợ theo người trong đợt mới nhất", ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM lý giải.

Tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM chiều 20/9, phóng viên Dân trí đã đặt câu hỏi cho ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, về cơ sở nào để thành phố thay đổi phương thức, cách thức với 3 gói hỗ trợ người gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, thành phố đã và sẽ có biện pháp gì để đảm bảo hỗ trợ đủ, đúng đối tượng, không bỏ sót, không xảy ra trục lợi?

Cơ sở của 3 gói hỗ trợ

Trả lời câu hỏi trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, mỗi gói hỗ trợ của TPHCM đều có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Đối với gói hỗ trợ đầu tiên, thành phố dựa trên cơ sở pháp lý là Nghị quyết 09 của HĐND thành phố và cơ sở thực tiễn - hầu hết các địa phương giãn cách theo Chỉ thị 15, một số nơi áp dụng Chỉ thị 16.

"Vì lý do trên, gói hỗ trợ đầu tiên hướng tới lao động tự do, có hộ khẩu thường trú, tạm trú với mức 1,5 triệu đồng/người. Việc tổ chức triển khai gói đầu tiên rất đơn giản vì danh sách người thường trú, tạm trú, người lao động tự do đều được các địa phương nắm rõ", ông Võ Văn Hoan đánh giá.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, tại buổi họp báo.

Khi tiếp tục giãn cách kéo dài, tăng cường, thành áp dụng Chỉ thị 16 toàn địa bàn, số người nghèo, người khó khăn gia tăng. Thành phố bắt đầu nhận thấy xuất hiện thêm nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động gặp khó khăn.

Xuất phát từ cơ sở thực tiễn, thành phố đã đề xuất và đưa ra chủ trương mở rộng đối tượng nhận hỗ trợ. Người lao động tự do tiếp tục được hỗ trợ, hộ nghèo, hộ khó khăn được bổ sung - ông Võ Văn Hoan cho biết.

Khi chuẩn bị đưa ra gói hỗ trợ thứ 2, thành phố thống kê được một triệu lao động tự do và hơn 1,3 triệu hộ lao động nghèo, gặp khó khăn. Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch gói hỗ trợ thứ 2 với mức 1,5 triệu đồng cho lao động tự do và hộ nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo.

Tuy nhiên, khi thời gian giãn cách tiếp tục kéo dài, thành phố nhận thấy phương án hỗ trợ như trên có một số bất cập. Ví dụ, hộ đông người và ít người đều nhận một mức hỗ trợ, không đủ để chi tiêu cho nhiều người.

"Thành phố nhận thấy nếu gói hỗ trợ thứ 3 áp dụng theo hộ sẽ không hợp lý. Do đó, chúng tôi chuyển sang hỗ trợ theo người trong đợt mới nhất", ông Võ Văn Hoan lý giải.

Người dân phản ánh với ai khi chưa được hỗ trợ

Phó Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ, trong quá trình chi trả hỗ trợ, các phường, xã, thị trấn đã nỗ lực hàng ngày, tuy nhiên khó để tránh khỏi thiếu sót. Cụ thể, số lượng người lao động, hộ gia đình khó khăn phát sinh hàng ngày.

Để đảm bảo không hỗ trợ thiếu đối tượng, chính quyền địa phương cần đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt đời sống người dân. Thậm chí, cán bộ địa phương phải biết rõ từng gia đình sinh sống ra sao, hoàn cảnh của họ thế nào.

"Chúng ta sẽ triển khai một cách công khai, minh bạch nhất để đảm bảo không có thiếu sót. Quan điểm của thành phố là gói hỗ trợ thứ 3 đảm bảo phủ hết mọi đối tượng nhưng chắc chắn sẽ vẫn còn một số trường hợp", ông Võ Văn Hoan nhìn nhận.

Chính quyền địa phương cần đi từng ngõ, gõ từng nhà để nắm bắt đời sống người dân.

Trong quá trình thực hiện, UBND TPHCM đã chỉ đạo các địa phương, nếu rà soát thấy đối tượng còn thiếu thì mạnh dạn bổ sung, cập nhật. Đối với những người không nằm trong danh sách, các cán bộ cần mạnh dạn nói rõ, giải thích cho người dân hiểu.

Trong trường hợp người dân trong danh sách được nhận hỗ trợ nhưng chưa được địa phương tiếp cận, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, các tổ trưởng tổ dân phố là những người cần tiếp cận đầu tiên. Sau đó, các phản ánh này được tập hợp, chuyển về Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn để xem xét, xử lý.

Lãnh đạo TPHCM cũng khẳng định, đối với những trường hợp cán bộ sai sót trong việc chi hỗ trợ do cố ý chắc chắn sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm.

Dự kiến hỗ trợ 4 nhóm với 7,3 triệu người Cũng tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong đợt hỗ trợ lần thứ 3, thành phố sẽ hỗ trợ theo người với mức chi một triệu đồng/người. TPHCM dự kiến chi hỗ trợ cho hơn 7,3 triệu người trong đợt này. Như vậy, tổng giá trị gói hỗ trợ thứ 3 của thành phố là khoảng 7.300 tỷ đồng từ ngân sách địa phương. Về thời gian chính thức triển khai, ông Võ Văn Hoan cho biết, địa bàn đang gấp rút các phần việc chuẩn bị để gói hỗ trợ có thể thực hiện từ ngày 24/9. 4 nhóm đối tượng dự kiến được hỗ trợ trong đợt 3 gồm: Thành viên hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội tại xã, phường, thị trấn (bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung, điều trị bệnh...). Những người phụ thuộc của người lao động hai nhóm nói trên. Cụ thể: Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách (bao gồm cả các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh...). Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại thời điểm khảo sát, lập danh sách.

Quang Huy