TPHCM: Gần 1.000 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà đến tay người lao động

Công nhân ở trọ tại TP Thủ Đức (Ảnh: X.H).

Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (LĐ-TB&XH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết việc triển khai hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tin tại hội nghị, Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, địa phương đã phê duyệt hồ sơ cho 1,677 triệu lượt lao động với số tiền 976 tỷ đồng, đạt 100% hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ. Thành phố đã giải ngân đến tay 1,63 triệu lượt người lao động với số tiền hơn 953 tỷ đồng.

Các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ, thành phố chỉ còn 5 đơn vị là TP Thủ Đức, quận 1, 8, Tân Bình và huyện Củ Chi chưa hoàn thành nhưng tỷ lệ đạt trên 91,5%. Nguyên nhân các địa phương chưa giải ngân xong do phát sinh kinh phí, đang chờ được cấp thêm, đồng thời một số doanh nghiệp cung cấp số tài khoản sai hoặc cung cấp số tài khoản cá nhân không hợp lệ…

Sau ngày 15/8, thành phố vẫn còn một số trường hợp gửi hồ sơ chậm do nhiều lý do liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ, gửi không đúng địa chỉ, thông tin trên hồ sơ sai. Do không đảm bảo quy định về thời gian nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15/8 nên hồ sơ đề nghị chưa được xem xét giải quyết.

TPHCM đề nghị các quận, huyện nhanh chóng rà soát và gửi tổng hợp số lượng các doanh nghiệp đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận nhưng không nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để báo cáo Bộ LĐ-TB&XH. Đề nghị các quận, huyện nhanh chóng rà soát và gửi tổng hợp số lượng doanh nghiệp đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận nhưng không nộp hồ sơ đúng thời gian quy định để báo cáo Bộ LĐ-TB&XH.

Sở LĐ-TB&XH đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu trên Hệ thống nhập liệu hỗ trợ tiền thuê nhà: https://sldqd08.tphcm,gov,vn để làm cơ sở đối soát thông tin và phát hiện các trường hợp nghi vấn được hỗ trợ trên 3 lần. Hiện nay trên hệ thống đã phát hiện đối với đối tượng đang làm việc có số lần nhận hỗ trợ trên 3 lần là 1.953 trường hợp, đối tượng quay trở lại thị trường lao động là 58 trường hợp.

Nhắc nhở người sử dụng lao động phải bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của người lao động tối thiểu 5 năm. Ngoài ra, theo quy định, DN phải cập nhật dữ liệu hỗ trợ tiền thuê nhà lên địa chỉ https://sldqd08.tphcm.gov.vn nhưng vẫn có một số DN chưa hoàn thành.