TPHCM: 1.000 người nghèo từ chối nhận hỗ trợ đợt 3, nhường người khổ hơn

Dân trí Theo ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch UBND phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, địa phương này có hơn 1.000 người dân từ chối nhận hỗ trợ đợt 3, nhường cho người thực sự khó khăn hơn.

Bà Lê Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường Linh Trung) nhận giấy khen do đã nhường hỗ trợ cho những người khó khăn hơn mình.

Ngày 23/9, lãnh đạo Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cùng lãnh đạo phường Linh Trung đã đến trao giấy khen cho nhiều người dân địa phương, nhằm ghi nhận nghĩa cử, hành động: "Từ chối nhận gói an sinh xã hội để nhường cho người khác có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19".

Đây là những hộ nghèo, công nhân, người làm động làm nghề bốc vác, các F0... đang thuê trọ, có điều kiện chỉ vừa đủ sống.

Theo ông Trần Quốc Hưng - Chủ tịch UBND phường Linh Trung, địa phương này có hơn 1.000 người dân từ chối nhận hỗ trợ an sinh đợt 3.

"Họ là những người thuộc một trong 5 nhóm đối tượng được hỗ trợ nhưng từ chối nhận để nhường lại cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Họ cho rằng bản thân chưa thực sự cần thiết nên muốn nhường lại", ông Hưng chia sẻ.

Nói về việc từ chối nhận hỗ trợ, bà Lê Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường Linh Trung) cho biết: "Nhà thuộc hộ nghèo, đang nuôi 2 con nhỏ ăn học, dịch ai cũng khó khăn nhưng tôi thấy nhiều người còn khó hơn mình. Ba mẹ con vẫn xoay sở được nên xin nhường cho người khác".

Anh Hậu cho rằng còn nhiều người khó khăn hơn mình.

Anh Lương Hậu (ngụ phường Linh Trung) cũng từ chối nhận dù thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn khi dịch bùng phát. Công việc shipper của anh bị gián đoạn, vợ làm công nhân ở khu công nghệ cao, từng là F0.

TPHCM: 7,3 triệu người nhận hỗ trợ đợt 3 Trong đợt hỗ trợ lần này, 5 nhóm đối tượng được nhận hỗ trợ gồm: - Thành viên hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn. - Người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội tại xã, phường, thị trấn (bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung, điều trị bệnh...). - Những người phụ thuộc của người lao động hai nhóm nói trên. Cụ thể: Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát, lập danh sách (bao gồm cả các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh...). - Cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia BHXH; người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8, nhưng có hoàn cảnh thật sự khó khăn. - Người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại các phường, xã, thị trấn. Trong quá trình thống kê, rà soát, các đơn vị sẽ loại trừ những người đang hưởng lương hưu, người đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) và diện doanh nghiệp trả lương tháng 8. Theo tờ trình của UBND TPHCM trước đó, thành phố đã rà soát, thống kê được hơn 7,3 triệu người nằm trong danh sách được hưởng hỗ trợ lần này. Kinh phí hơn 7.300 tỷ đồng chi hỗ trợ sẽ được sử dụng từ ngân sách thành phố.

Xuân Hinh