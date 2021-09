TPHCM nói gì khi người dân phản ánh chưa nhận được túi an sinh?

Dân trí Việc rà soát, thống kê trường hợp khó khăn của tổ dân phố, khu dân cư còn thiếu sót và TPHCM đã yêu cầu các địa phương nắm lại danh sách, tránh bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn chiều 1/9, ông Lê Văn Thu, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết, thời gian qua, nhiều hộ gia đình, người dân phản ánh về việc chưa nhận được túi an sinh của thành phố.

Giải đáp việc này, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho hay hàng hóa hỗ trợ các địa phương được thành phố phân bổ về các quận, huyện và TP Thủ Đức. Việc phát các phần quà hỗ trợ, túi an sinh được các địa phương chủ động lên kế hoạch.

Ông Thu nhận định, có 2 lý do chính khiến người dân phản ánh chưa nhận được túi an sinh của thành phố. Lý do đầu tiên là việc chuyển túi an sinh đến tay người dân trong mùa dịch còn nhiều khó khăn.

Lý do thứ 2 là việc rà soát, thống kê trường hợp khó khăn của tổ dân phố, khu dân cư còn thiếu sót. Với vấn đề này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã yêu cầu các đơn vị nắm lại danh sách, tránh bỏ sót bất kỳ trường hợp nào.

Túi an sinh được các địa phương gửi tận tay người dân, hộ gia đình khó khăn tại TPHCM.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Trung tâm An sinh thành phố, đã tổ chức lực lượng S.O.S để đưa các túi quà an sinh đến người dân qua việc tiếp nhận thông tin từ tổng đài 1022 và nhiều kênh khác.

Tại buổi họp báo, ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chia sẻ thêm, thời gian qua, một số cán bộ phụ trách công tác an sinh tại cơ sở có dấu hiệu quá tải. Với lực lượng mỏng, việc đưa các túi quà đến các hộ dân còn chậm trễ nhất định.

"Hầu hết những trường hợp phản ánh chậm nhận hỗ trợ đều ở các địa bàn đông dân cư. Chúng ta cần thông cảm với những bất cập trên, do số lượng cần hỗ trợ đông, công tác hỗ trợ cần triển khai từng bước", lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chia sẻ.

Ngoài ra, ông Lê Văn Minh cũng nêu thực trạng, một bộ phận người dân chưa hiểu hết được tính chất của gói an sinh và cách thức triển khai các túi quà. Cũng có người dân, dù có đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm những vẫn phản ánh khó khăn để được nhận giúp đỡ.

"Chúng ta không loại trừ một bộ phận kích động hoặc một số người dân bị đối tượng xấu kích động trong giai đoạn dịch Covid-19 phức tạp, địa bàn phải giãn cách trong thời gian dài", ông Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Tính đến ngày 1/9, Trung tâm An sinh TPHCM đã chuyển hơn 1,2 triệu túi an sinh đến địa bàn các quận, huyện và TP Thủ Đức. Trung tâm đã tiếp nhận các loại hàng hóa, nhu yếu phẩm, thiết bị y tế trị giá hơn 51 tỷ đồng và phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19 cùng nhiều lực lượng khác.

Quang Huy