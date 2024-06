Tổ trưởng Bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, ấp hưởng 40% lương tối thiểu vùng

Ngày 14/6, lãnh đạo Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu cho biết, HĐND tỉnh vừa thông qua quy định mức chi và hỗ trợ, bồi dưỡng cho thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn.

Quy định này có hiệu lực từ 1/7.

Theo đó, tỉnh Bạc Liêu sẽ áp dụng mức chi và hỗ trợ hằng tháng cho thành viên tổ này theo lương tối thiểu vùng. Hiện tỉnh có TP Bạc Liêu thuộc vùng 2; thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình thuộc vùng 3; các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi và Đông Hải thuộc vùng 4.

Bạc Liêu sẽ hỗ trợ thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở từ 32% đến 40% lương tối thiểu vùng (Ảnh: CTV).

Cụ thể, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sẽ nhận 40% lương tối thiểu vùng/người/tháng (tương đương mức lương hiện nay là 1,3-1,6 triệu đồng); tổ phó hưởng 35% (1,1-1,4 triệu đồng); tổ viên là 32% (1-1,3 triệu đồng).

Ngoài ra, các thành viên còn được hỗ trợ, bồi dưỡng về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trang phục, làm nhiệm vụ theo sự phân công của cấp có thẩm quyền vào ngày nghỉ, lễ, tết, việc nặng nhọc, độc hại, ốm đau, tai nạn tử vong,… và một số nhiệm vụ khác.

Chẳng hạn như khi thành viên tổ thực hiện nhiệm vụ từ 22h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau sẽ được bồi dưỡng 50.000 đồng/người/ca, nhưng tối đa không quá 500.000 đồng/người/tháng.

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết mỗi khóm, ấp sẽ thành lập một Tổ bảo vệ an ninh, trật tự có tổ trưởng, tổ phó và tổ viên. Đối với khóm, ấp có dưới 3.000 người, bố trí 3 thành viên/tổ; khóm, ấp có 3.000-4.000 người, bố trí 4 thành viên/tổ; khóm, ấp có 4.000 người trở lên, bố trí 5 thành viên/tổ.

Theo bà Trương Ngọc Thảo, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh Bạc Liêu, việc quy định mức chi và hỗ trợ cho Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Các nhiệm vụ chi cần đảm bảo kịp thời và phù hợp với quy định pháp luật.

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 1/7. Theo luật, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ công an xã/phường/thị trấn, giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (gồm tổ trưởng, tổ phó và tổ viên) là hình thức tổ chức của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được bố trí ở thôn, tổ dân phố.