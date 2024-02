Thưởng Tết của công chức, viên chức trước và sau cải cách tiền lương

Về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Điều 12 Luật Viên chức số 58/2010/QH12 năm 2010.

Viên chức được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; được hưởng tiền thưởng, được xét nâng lương theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập.

Do đó, việc thưởng Tết của viên chức sẽ theo quy định của pháp luật và theo quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, hiện nay, cũng như công chức, vẫn chưa có quy định chi tiết nào về vấn đề tiền thưởng với viên chức.

Còn theo quy định của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, thưởng Tết cũng như các loại tiền thưởng khác không được coi là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động.

Điều 103 của Bộ luật này chỉ quy định, tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Do đó, theo các quy định trên, việc thưởng Tết cho công chức và viên chức sẽ do cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập tự quyết định căn cứ vào đánh giá năng lực, hiệu quả làm việc của từng đối tượng. Khi đó, mức thưởng Tết cụ thể cũng do các đơn vị, cơ quan này tự quyết định.

Ngoài ra, từ 1/7/2024 sẽ thực hiện tổng thể cải cách tiền lương cho các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Khi đó, trong cơ cấu thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được bổ sung thêm thưởng chiếm 10% tổng quỹ lương của đối tượng này. Và có thể, trong tiền thưởng này sẽ bao gồm cả tiền thưởng Tết.