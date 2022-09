Thân nhân lao động Việt bỏ mạng tại Campuchia đón tro cốt con trở về

Ngày 23/9, gia đình anh N.P.H. (21 tuổi, ngụ phường 4, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) - nam thanh niên đi làm rồi tử vong ở Campuchia cho biết, tro cốt của anh H. đã được đưa về nhà ở Cà Mau vào rạng sáng nay.

Gia đình lao động này đã thuê xe tới cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, nhận tro cốt của H. do người quen ở Campuchia đưa qua.

Hũ tro cốt của anh N.P.H. đã được đưa về nhà ở Cà Mau (Ảnh: CTV).

"Gia đình chúng tôi xin cảm ơn các ngành chức năng đã hỗ trợ, hướng dẫn để sớm đưa được tro cốt cháu H. về quê hương. Chúng tôi cũng mong muốn sớm làm rõ nguyên nhân cái chết của con cháu mình nơi xứ người", ông Nguyễn Đức Thịnh, cậu anh H. chia sẻ.

Người thân nghẹn lòng ôm tro cốt của anh H. sau 10 ngày tử vong ở Campuchia (Ảnh: CTV).

Ngày rời nhà đi làm, con là một chàng thanh niên khỏe mạnh, nay đón con trở về chỉ vỏn vẹn một hũ tro cốt lạnh lẽo, bà N.T.B.N. (mẹ anh H.) khóc ngất.

"Thương con vì mẹ phải ra nông nỗi này, chết nơi xứ người, không được gặp mặt. Thương con lắm...", bà N. nghẹn ngào mân mê hũ tro cốt và di ảnh con trai trên bàn thờ.

Mẹ anh H. nghẹn ngào thắp nén hương cho con trai và người chồng quá cố (Ảnh: CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, nhiều tháng trước, anh N.P.H. được người quen giới thiệu công việc bảo vệ tại TPHCM. Sau đó, H. sang Campuchia làm việc nhưng vì không muốn gia đình lo lắng nên anh nói bản thân vẫn sống và làm việc ổn định tại TPHCM.

Đến ngày 15/4, gia đình mới biết anh H. sang Campuchia lao động. Từ đó, anh H. rất ít liên lạc với người nhà.

Ngày 15/9, có một người ở Cà Mau đến gia đình thông báo là H. ngã lầu, tử vong ở Campuchia vào ngày 13/9.

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TPHCM cho biết, anh H. tử vong do ngã từ trên cao tại khu vực đường bê tông phía sau một nhà hàng ở TP Bavet, tỉnh Kandal, Campuchia.