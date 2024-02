Tâm niệm về 3 chữ "An" của Bộ trưởng với chỉ đạo của Tổng Bí thư

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh như vậy khi tới thăm, chúc Tết báo Dân trí trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, sáng 16/2.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng đánh giá, năm 2023, cùng khó khăn chung của cả nước, toàn ngành đã vượt qua nhiều thách thức, vươn lên đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Chung tiếng nói, hành động, mục tiêu vì 3 chữ "An"

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, chúc Tết báo Dân trí (Ảnh: Thành Đông).

"Trong một năm khó khăn như vậy, có một làn gió mới, xoay quanh Dân trí. Từ 3 cơ quan báo điện tử Dân trí, báo Lao động xã hội, Tạp chí Vì trẻ em đã hợp nhất, từ 3 thành 1. Việc tổ chức, sắp xếp lại đó diễn ra nhịp nhàng, ăn ý, uyển chuyển", Bộ trưởng khẳng định, đây là sự kiện rất quan trọng của Bộ, của báo chí và của ngành.

Người đứng đầu ngành LĐ-TB&XH cho biết, để hoàn thành việc quy hoạch, lãnh đạo Bộ đã lắng nghe, trao đổi, giải đáp các băn khoăn tại rất nhiều cuộc họp trong suốt thời gian dài để đạt được sự đồng thuận, tập thể cùng chung tiếng nói, cùng hành động, cùng suy nghĩ và cùng mục tiêu.

"4 cùng" để hướng tới 3 chữ An là phương châm hành động của ngành: An sinh, An toàn và An dân. Đối với những người làm công tác xã hội, 3 chữ An này vô cùng quan trọng, cũng là trăn trở, tâm nguyện suốt quá trình công tác của tôi.

Chúng tôi tâm niệm điều này để thực hiện lời dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, "chủ nghĩa xã hội là phải chăm lo tốt nhất vấn đề chính sách xã hội cho người dân". Tổng Bí thư nhấn mạnh, thành quả đạt được trong thực hiện chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội thời gian qua đã góp phần hiện thực hóa quan điểm lấy con người là trung tâm và không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Kết quả thực hiện chính sách xã hội đã góp phần quan trọng vào nỗ lực phát triển con người Việt Nam", Bộ trưởng lưu ý.

Từ quan điểm đó, Bộ trưởng đánh giá, điều quan trọng nhất trong việc tổ chức "3 trong 1" với các cơ quan báo chí thuộc Bộ là đảm bảo an toàn, để cán bộ, người lao động an tâm làm việc.

Bộ trưởng mong muốn báo Dân trí tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn, năng động hơn và đột phá hơn trong năm mới (Ảnh: Thành Đông).

Bộ trưởng đánh giá, báo điện tử Dân trí về Bộ, cùng với báo Dân sinh và Lao động xã hội đã tạo sức ảnh hưởng lớn, hiệu ứng xã hội rất tốt đẹp.

"Tôi thấy mừng vì báo Dân trí sau khi kiện toàn tổ chức đã có sự đồng thuận, cùng chung ý chí, cùng tư tưởng, hành động, coi nhau như người một nhà, không có khái niệm "con nuôi, con đẻ"", Bộ trưởng bày tỏ.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Bộ trưởng định hướng báo Dân trí phải phản ánh nhiều hơn những cái tốt, điều hay trong xã hội.

"Tôi mong báo sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn, năng động hơn và đột phá hơn, đột phá về những vấn đề xã hội, luôn truyền đi những thông điệp mạnh mẽ, tươi sáng cho xã hội", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

Tinh thần đổi mới, đột phá

Bộ trưởng trao đổi, giao nhiệm vụ với lãnh đạo báo Dân trí trong năm mới (Ảnh: Thành Đông).

Đáp lại tình cảm của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng biên tập báo Dân trí - gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới lãnh đạo Bộ và cá nhân Bộ trưởng đã quan tâm, dành thời gian tới thăm, trao đổi công việc với báo trong những ngày làm việc đầu năm. Đặc biệt, trong suốt thời gian qua lãnh đạo Bộ đã luôn quan tâm, chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện, giúp đỡ tờ báo hoàn thành quy hoạch như ngày hôm nay.

"Đó là một sự kiện mang tính lịch sử trong cả chặng đường phát triển, mang lại cho chúng tôi rất nhiều cảm xúc từ phấn khởi, tự hào và hy vọng trước một chặng đường mới còn nhiều thử thách, chông gai phía trước", ông Phạm Tuấn Anh bày tỏ.

Bộ trưởng chúc Tết, lì xì cán bộ, phóng viên báo Dân trí (Ảnh: Thành Đông).

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh khẳng định, tập thể báo sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để xứng đáng với sự kỳ vọng và lòng tin lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH đã gửi gắm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, dám nghĩ, dám làm với phương châm "đổi mới, sáng tạo, đột phá, phát triển" đưa con thuyền Dân trí tiếp tục gặt hái những thành công mới.