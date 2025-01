Sức lan tỏa của hành trình Toyota cùng em học an toàn giao thông

Trong suốt nhiều năm qua, tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội, để lại hệ lụy lâu dài.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê công bố sáng 6/1/2025, năm 2024, cả nước đã xảy ra 23.484 vụ tai nạn giao thông, khiến 10.944 người chết và 17.342 người bị thương, số vụ tai nạn đã tăng 0,7% so với năm trước. Bài toán an toàn giao thông vẫn đang được toàn xã hội đi tìm lời giải.

Các em học sinh trong phần thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Là doanh nghiệp sản xuất ô tô, Toyota luôn đặt an toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu. Thực tế, hãng xe Nhật Bản là một trong những doanh nghiệp có đóng góp tích cực nhất cho xã hội Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, trong đó, an toàn giao thông là hoạt động nòng cốt. Việc triển khai thường niên chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông trong 20 năm qua là minh chứng rõ nét.

Đại diện hãng cho biết, các em học sinh là thế hệ tương lai của đất nước, công tác giáo dục an toàn giao thông cần bắt đầu từ thế hệ trẻ. Những nỗ lực của hãng xe Nhật Bản đã được đền đáp xứng đáng khi hàng năm, có hàng nghìn học sinh và giáo viên hưởng ứng chương trình này.

Các em học sinh thực hành tham gia giao thông an toàn (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Năm 2024, vòng giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, năm học 2024 - 2025 đã được tổ chức tại 8 tỉnh thành: Lâm Đồng, Tuyên Quang, Phú Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Cao Bằng, Vũng Tàu, và Cần Thơ. Trong đó, các em học sinh được tham gia tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông, vẽ tranh theo chủ đề an toàn giao thông và thể hiện năng khiếu.

Cùng với đó, thầy cô giáo tham gia thực hành một hoạt động về giáo dục an toàn giao thông, tối đa 20 phút theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng có hiệu quả đồ dùng thiết bị dạy học.

Hội thảo về "Đổi mới phương pháp giáo dục an toàn giao thông trong trường tiểu học" cũng giúp thầy cô có thêm kỹ năng, sáng kiến nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông trong trường học.

Thầy trò tỉnh Hòa Bình hưởng ứng Toyota cùng em học an toàn giao thông (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Từng tham gia Toyota cùng em học an toàn giao thông năm học 2022 - 2023, các em học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hào hứng thi đua, thể hiện tầm hiểu biết về kiến thức an toàn giao thông và phát huy năng khiếu trình diễn.

Em Nguyễn Thế Bảo - học sinh lớp 3A2, Trường Tiểu học Lê Văn Tám, nay là học sinh lớp 5 từng nhận xét: "Cuộc thi đã cho con những trải nghiệm bổ ích, một chuyến đi ý nghĩa, con được giao lưu với các bạn đến từ nhiều tỉnh thành khác. Chúng con đã có những kỷ niệm rất vui, được học những kiến thức bổ ích và áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông".

Các em học sinh thi vẽ tranh về an toàn giao thông (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Năm thứ 2 tổ chức giao lưu giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng đánh giá, chương trình là hoạt động ý nghĩa và cần được lan tỏa.

Bà Nông Thị Hường - Chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định: "Toyota cùng em học an toàn giao thông có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh, giúp các em hình thành thói quen tuân thủ luật lệ giao thông ngay từ khi còn nhỏ, tạo nền tảng vững chắc cho việc tham gia giao thông an toàn trong tương lai. Hoạt động này cũng góp phần, hình thành thói quen tham gia giao thông có trách nhiệm và tôn trọng người khác, từ đó giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông".

Trải qua vòng thi cấp tỉnh, tỉnh Cao Bằng cũng như 7 địa phương còn lại đã thành lập được đội thi cấp quốc gia. Vòng giao lưu cấp quốc gia chương trình Toyota cùng em học an toàn giao thông dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2025. Với sự tranh tài của 8 đội xuất sắc nhất đại diện cho 8 tỉnh hứa hẹn tạo nên không khí kịch tính, bổ ích và thú vị xoay quanh các vòng thi được sáng tạo theo tinh thần "Học mà chơi, chơi mà học".

Giáo viên nâng cao kiến thức và kỹ năng giáo dục an toàn giao thông (Ảnh: Toyota Việt Nam).

Chương trình năm nay đã bám sát quy định tại Điều 4 Nghị định 151/2024/NĐ-CP, về việc đưa nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào các cơ sở giáo dục để giúp học sinh hiểu rõ hơn về các quy định và tầm quan trọng của việc tuân thủ trật tự an toàn giao thông. Đây là nền tảng để những kiến thức tham gia giao thông an toàn đi sâu vào nhận thức và hành động của các em học sinh, góp phần tạo nên một nền giao thông an toàn và văn minh.

Toyota cùng em học an toàn giao thông tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động thực hiện trách nhiệm xã hội của Toyota Việt Nam thời gian qua. Bên cạnh an toàn giao thông, các lĩnh vực khác như môi trường, giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội cũng được hãng xe Nhật Bản chú trọng.

Tính đến hết năm 2024, số tiền đóng góp cho các hoạt động xã hội của Toyota đạt hơn 31 triệu USD.