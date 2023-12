Theo báo cáo, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước phân bổ thực hiện trong 3 năm (2021-2023) trên địa bàn tỉnh là hơn 1.230 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương hơn 1.100 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Nam hơn 130 tỷ đồng.

Kết quả, đến ngày 20/12, toàn tỉnh đã giải ngân được trên 508 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41,02%.

UBND tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen 38 tập thể, 11 hộ gia đình và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc về giảm nghèo, gắn với phong trào thi đua "chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau (Ảnh: Công Bính).

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho biết thông qua việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, các chính sách giảm nghèo của Trung ương và của tỉnh đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 7,59% (hơn 33.000 hộ nghèo) năm 2021 xuống còn 5,57% (hơn 24.000 hộ nghèo) năm 2023.

Bình quân mỗi năm giảm 1,01% (tương ứng giảm hơn 4.000 hộ nghèo), trong đó tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân mỗi năm 7,92% (tương ứng giảm hơn 3.000 hộ nghèo).

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh có 2 huyện nghèo là huyện Phước Sơn và Bắc Trà My đăng ký thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025.

Hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam có sinh kế làm ăn từ sự hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia (Ảnh: Lê Diễm).

Khi rà soát, đăng ký và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025, huyện Phước Sơn và huyện Bắc Trà My căn cứ tiêu chí huyện nghèo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 880/QĐ-TTg thực hiện đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện sát với điều kiện thực tế tại địa phương để phấn đấu đến cuối năm 2025 thoát khỏi tình trạng huyện nghèo, đặc biệt khó khăn.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đăng ký với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Cụ thể, huyện Phước Sơn sẽ phấn đấu đạt các mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6-7%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 55,15% cuối 2021 xuống còn 22,06% cuối 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/người/năm (tăng 1,8 lần so với năm 2020); phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Phước Năng, Phước Chánh, Phước Công và Phước Hiệp.

Huyện Bắc Trà My phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 6-7%/năm, phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 57,03% cuối năm 2021 xuống còn 20,84% vào cuối năm 2025; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm xã Trà Sơn và Trà Giang.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay, để đạt mục tiêu đó, bên cạnh các chính sách hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cũng ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên bố trí vốn ngân sách để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi, ưu tiên bố trí vốn theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện 3 Chương trình MTQG.

Nội dung được chú trọng là Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Hai huyện nghèo này cũng tập trung ưu tiên nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân.

Đồng thời tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Do đó mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo tại 2 huyện Phước Sơn và Bắc Trà My đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra và đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo là khả thi; trong đó năm 2022 và 2023, cả 2 huyện đều giảm, vượt mục tiêu giảm hộ nghèo tỉnh giao.