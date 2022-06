Phổ cập bơi cho học sinh, giảm thiểu tai nạn đuối nước

Từ đầu tháng 6 đến nay, tại hồ bơi di động trường Tiểu học số 2, phường Bình Định, thị xã An Nhơn có rất nhiều học sinh đến học bơi. Tham gia lớp học bơi, các học sinh được giáo viên cho làm quen với nước, hình thành động tác bơi lội, phản xạ đơn giản dưới nước như đạp chân, quạt tay, thở, nín thở dưới nước và tập quen dần với một số kiểu bơi phổ biến.

Lớp dạy bơi ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định (Ảnh: Xuân Vinh).

Giáo viên dạy bơi cũng nhắc nhở trẻ không được tắm ao, hồ, sông, suối, tắm biển khi không có sự giám sát của người lớn. Phải mặc áo phao đúng cách khi đi đò, tắm biển và phải có người lớn đi cùng…

Tham gia lớp học bơi được 2 tuần, em Lê Khánh Quỳnh cho biết: "Sau khi học bơi em không còn sợ nước. Học bơi không chỉ giúp em rèn luyện sức khỏe, tinh thần được thoải mái mà có thể tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước. Em rất thích được bơi mỗi ngày.

Anh Võ Đình Luân (ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) có con trai học bơi tại lớp, chia sẻ: "Mùa hè, các cháu được nghỉ học nên nhu cầu bơi lội cao và thực tế đã xảy ra không ít những vụ đuối nước thương tâm. Vì vậy, tôi và nhiều phụ huynh rất đồng tình với việc mở các lớp học bơi, vừa cho trẻ rèn luyện thân thể vừa học được những kỹ năng cần thiết".

Theo lãnh đạo thị xã An Nhơn, việc phổ cập bơi ở địa phương này cho học sinh còn nhiều khó khăn do số lượng hồ bơi ít. Do vậy, đầu tháng 6 vừa qua, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định cùng với các nhà hảo tâm đã tổ chức khánh thành và bàn giao 5 hồ bơi di động cho UBND thị xã An Nhơn. Mỗi hồ bơi có diện tích hơn 60m2, mực nước 1,2m, đảm bảo tiêu chí an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ bơi di động, UBND thị xã An Nhơn đã mở các lớp dạy bơi hè năm 2022 phục vụ chương trình phòng chống đuối nước cho học sinh trên địa bàn.

Theo Sở Lao động - Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bình Định, năm 2021, toàn tỉnh có 24 trường hợp đuối nước, trong đó nạn nhân tập trung vào trẻ em lứa tuổi học sinh, từ 10-14 tuổi. Hiện nay, cùng với nỗ lực phổ cập bơi cho học sinh, Sở LĐ-TB&XH tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống đuối nước ở trẻ em.

Ngoài các hồ bơi cố định, các huyện, thị xã, thành phố đã đầu tư kinh phí mua và lắp hồ bơi di động. Một số địa phương tranh thủ nguồn lực từ xã hội hóa để có thể trang bị thêm các hồ bơi phục vụ việc dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn. Các trường học có hồ bơi ở tỉnh Bình Định cũng đang nỗ lực để đưa bơi thành môn giáo dục thể chất cho học sinh vào dịp hè.

Dịp hè này, tỉnh Bình Định tổ chức khai giảng nhiều lớp dạy bơi cho trẻ (Ảnh: Xuân Vinh).

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi đã triển khai cho các đơn vị trực thuộc, trong đó có Trung tâm công tác bảo trợ xã hội, cũng như Tỉnh đoàn Bình Định tuyên truyền đến với trường học, ngăn ngừa để các em không đến những nơi nguy hiểm, hoặc những nơi đang xây dựng công trình, tồn tại hố nước... Đồng thời, tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện có những văn bản chỉ đạo đối với các chủ dự án, các công trình đang thi công phải có rào chắn những nơi nguy hiểm, có biển báo, không để trẻ em đến những nơi này".