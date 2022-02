Những ngôi nhà ấm tình nơi phên dậu Tổ quốc

Đi dọc những con đường quanh co tại các bản làng của Mường Lát hôm nay, không khó để bắt gặp những ngôi nhà mới với mái tôn xanh biếc. Đó là những căn nhà do Bộ Công an hỗ trợ, thực hiện hỗ trợ 600 hộ nghèo nơi đại ngàn này.

Giấc mơ về một căn nhà kiên cố

Mường Lát là huyện nghèo nhất của tỉnh Thanh Hóa với hơn 3.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,67% gấp 17,1 lần tỷ lệ bình quân của cả tỉnh. Nhiều gia đình chưa có nhà ở hoặc nhà ở dột nát hoặc nằm trong khu vực nguy cơ cao lũ ống, lũ quét cần di dời.

Căn nhà tạm bợ của gia đình chị Tuyên trước đây (Ảnh: Đ.H).

Gia đình chị Lò Thị Tuyên (SN 1982, người dân tộc Thái, bản Poọng, xã Tam Chung, huyện Mường Lát) có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Trận mưa lũ năm 2018 đã cuốn trôi ngôi nhà và "cướp" luôn người chồng, trụ cột chính của gia đình.

Không còn nhà, chị Tuyên cùng bố mẹ chồng, 3 đứa con nhỏ và một đứa cháu phải sống trong căn chòi chật hẹp, tạm bợ. Cuộc sống quá khốn khó nên dù muốn chị cũng không biết phải xoay xở ra sao để có một căn nhà kiên cố.

"7 người sống trong một căn chòi mùa hè thì chật chội, nóng bức, mùa mưa thì dột nhưng khó khăn quá, không biết phải làm thế nào", chị Tuyên chia sẻ.

Tương tự gia đình chị Tuyên, chị Hơ Thị Dính (SN 1971; dân tộc Mông, trú ở bản Pù Ngùa, xã Pù Nhi) chồng mất sớm, để lại cho chị một người con gái bị khuyết tật bẩm sinh nên cuộc sống vô cùng vất vả. Ngôi nhà mẹ con chị Dính tá túc trước đây nằm cheo leo bên sườn núi, được dựng tạm bợ. Mỗi khi mùa mưa lũ về, mẹ con chị ăn không ngon, ngủ không yên, nơm nớp lo sợ tai ương ập xuống. Nhiều lần đang đêm, mẹ con chị phải dắt díu nhau chạy đi ở nhờ.

Đã mơ về một căn nhà kiên cố để an cư lạc nghiệp thế nhưng với nhiều gia đình ở Mường Lát cuộc sống còn phải chạy ăn từng bữa thì việc xây dựng một căn nhà kiên cố chỉ là ước mơ xa vời.

Lực lượng công an đến gặp dân thông tin về việc hỗ trợ xây nhà (Ảnh: Đ.H).

600 căn nhà với hàng nghìn người có nơi ăn, chốn ở

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Công an đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa xây dựng 600 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chứng kiến lễ trao nhà cho hộ nghèo Mường Lát (Ảnh: Đ.H).

Ròng rã trong suốt thời gian từ tháng 3 đến tháng 5/2021, trên khắp các bản làng nơi biên giới xa xôi này, đâu đâu cũng có hình bóng của lực lượng Công an, Biên phòng, Đoàn viên thanh niên, các đơn vị nhà thầu… ngày đêm sáng điện đẩy nhanh tiến độ thi công.

Những căn nhà được thiết kế sẵn với khung thép, nền nhà được đổ bê tông chắc chắn, mái và vách được lợp bằng những tấm tôn xốp chống nóng, chống ồn. 600 hộ nghèo có nhà mới, đồng nghĩa với việc hàng nghìn người có nơi ăn, chốn ở đàng hoàng.

Tết này, mẹ con chị Dính được ở trong căn nhà mới, chị xúc động: "Được ở trong căn nhà mới đúng là giấc mơ của hai mẹ con. Dù nhà chỉ rộng 36m2, nhưng rất chắc chắn, mái và vách đều được lợp bằng tôn xốp chống nóng, chống ồn, chống chọi được mưa nắng. Tôi rất cám ơn cấp trên đã quan tâm, hỗ trợ để hai mẹ con tôi có căn nhà này, từ nay chúng tôi không phải lo lắng khi nắng, mưa nữa".

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: "Sau khi tiếp nhận chương trình này, bà con rất phấn khởi, với điều kiện như bà con thì nếu không có sự giúp đỡ của Bộ Công an thì rất lâu nữa bà con mới có thể xây dựng được nhà kiên cố để ở".

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Mường Lát, đây là chương trình vô cùng ý nghĩa, góp phần xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện.