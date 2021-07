Những doanh nghiệp đầu tiên được nhận hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP

Dân trí Ngày 16/7, tại Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã tới làm việc tại 2 doanh nghiệp đầu tiên hoàn thiện thủ tục đăng ký nhận hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng, theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu trong buổi làm việc với các doanh nghiệp tại Thái Nguyên, sáng 16/7 (Ảnh: Giáp Tống).

Cùng dự buổi làm việc còn có bà Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Lê Quang Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đại diện chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tại Thái Nguyên và BHXH Thái Nguyên.

Chờ vốn vay từ để giải "cơn khát"

Tại buổi làm việc tại Công ty TNHH Hà Lan (TP Thái Nguyên), giám đốc Nguyễn Thị Minh Thọ đã thông tin thêm về tình hình hoạt động sản xuất khó khăn do tác động của Covid-19.

"Tới thời điểm này, 200/300 xe ô tô làm dịch vụ vận tải của công ty không hoạt động. Hơn 400 công nhân phải nghỉ việc trong tháng 7" - bà Nguyễn Thị Minh Thọ cho biết.

Dự kiến thời gian này, công ty có kế hoạch vay hơn 3 tỷ đồng theo chính sách của Nghị quyết 68/NQ-CP để phát triển sản xuất và trả lương cho 260 lao động.

Nhiều kiến nghị của doanh nghiệp về thực hiện chế độ hỗ trợ từ Nghị quyết 68/NQ-CP (Ảnh: Giáp Tống).

Cũng gặp khó khăn do Covid, Công ty TNHH Hoa Trạng Nguyên (TP Thái Nguyên) với 70 % trong số 133 lao động phải ngừng và giãn việc. Thu nhập tháng trung bình của người lao động giảm từ 4,7 triệu đồng/người (năm 2020) xuống còn 2,3 triệu đồng/người (năm 2021).

"Giáo dục mầm non nói chung và giáo viên mầm non tư thục nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thiệt thòi so với mầm non công lập cũng như giáo viên trong biên chế nhà nước" - bà Hà Thị Tuyết, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục mầm non Hoa Trạng Nguyên cho biết.

Chia sẻ tại cuộc làm việc, ông Nguyễn Quang Thịnh - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tại Thái Nguyên - thông tin việc giải ngân đã có thể thực hiện ngay trong tuần.

"Chi nhánh đã tiếp nhận, hướng dẫn xong cho doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục vay vốn trả lương cho 260 người lao động ở Công ty TNHH Hà Lan, tương đương hơn 3 tỷ đồng" - ông Nguyễn Quang Thịnh nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (thứ nhất, từ phải sang), Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải (thứ 2, từ trái sang) dự trao biển tượng trưng hỗ trợ 33 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động của Công ty TNHH Giáo dục mầm non Hoa Trạng Nguyên. (Ảnh: Giáp Tống).

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Thái Nguyên công bố quyết định phê duyệt hơn 133 triệu đồng hỗ trợ 33 người lao động (của Công ty TNHH Giáo dục mầm non Hoa Trạng Nguyên) thuộc diện tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, theo tinh thần Nghị Quyết 68/NQ-CP.

Chính sách hỗ trợ: Không chỉ có vay để trả lương

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận định tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Giáo dục mầm non tư thực và giao thông vận tải là những lĩnh vực bị ảnh hưởng sâu trong lúc này.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (hàng đầu, thứ 2, từ trái sang) tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Hà Lan tại Thái Nguyên (Ảnh: Giáp Tống).

"Chính vì vậy, khi tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết 68 trình Chính phủ, tôi đã đề nghị nêu rõ đối tượng ưu tiên đặc biệt và không cần tiêu chuẩn gì cả, gồm: Ngành giao thông vận tải, du lịch, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chia sẻ thêm.

Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn từ tác động của Covid-19 tới lĩnh vực giáo dục, trong đó, các trường mầm non tư thực gặp nhiều khó khăn nhất. Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý lãnh đạo Công ty TNHH Hoa Trạng Nguyên và Công ty TNHH Hà Lan cần nghiên cứu kỹ các nội dung của Nghị quyết 68/NQ-CP.

"Bởi bên cạnh hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động và phát triển sản xuất, Nghị quyết 68/NQ-CP còn có nhiều chính sách hỗ trợ với tính ưu việt, thủ tục thông thoáng, như: Hỗ trợ một lần tới người lao động ngưng việc; giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất…" - Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng thăm hỏi công tác dạy và học của cô giáo, học sinh mầm non tư thục tại Công ty TNHH Hoa Trạng Nguyên tại Thái Nguyên (Ảnh: Giáp Tống).

Về chính sách bảo hiểm an toàn vệ sinh lao động, công ty sẽ được hỗ trợ không phải đóng trong tối đa một năm, nhưng người lao động (có tham gia BHXH) vẫn được hưởng đầy đủ chế độ.

Đặc biệt với nhóm lao động ngừng việc ở 2 công ty trên, Bộ trưởng lưu ý việc cần tranh thủ nguồn hỗ trợ từ gói 26.000 tỷ đồng để đào tạo lại người lao động trong lúc khó khăn. Đây vừa là cách giữ chân người lao động và nâng cao tay nghề, kỹ năng làm việc trong bối cảnh mới.

"Việc đào tạo người lao động còn giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất và tránh nguy cơ đứt gãy chuỗi nguồn lao động và thiếu nhân lực khi tình hình phục hồi trở lại" - Bộ trưởng cho biết.

Hoàng Mạnh