Đơn giản hóa thủ tục để chính sách hỗ trợ đến được với người lao động

Dân trí Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP phải đơn giản hóa thủ tục để thuận lợi thực hiện, thuận lợi hậu kiểm, đảm bảo chính sách đến được với người lao động.

Điểm cầu Nghệ An tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành LĐ-TB&XH và triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An vừa xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, trình UBND tỉnh Nghệ An ban hành.

Việc triển khai hỗ trợ phải kịp thời, công khai, đúng quy định, có kiểm tra, giám sát không để xảy ra sai sót hoặc bỏ sót đối tượng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện. Quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đảm bảo không để lợi dụng và trục lợi chính sách, tránh trùng lặp đối tượng.

Theo dự thảo, kế hoạch đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực hiện; thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8, mục II, Nghị định 68) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ. Không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Theo ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP có nhiều thuận lợi. Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, còn có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của tỉnh, sự vào cuộc và phối hợp của các ngành, các huyện, các đơn vị .

Ông Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An: "Phải đơn giản thủ tục để chính sách đến được với người lao động".

Tuy nhiên, quá trình triển khai sẽ có khó khăn về nguồn kinh phí. Bởi vậy, việc xây dựng kế hoạch triển khai phải sát thực tế, phù hợp với nguồn ngân sách tỉnh có thể bố trí được.

"Việc ban hành phải đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục, đồng thời phải đơn giản hóa thủ tục để thuận lợi thực hiện, thuận lợi hậu kiểm, đảm bảo chính sách đến với người lao động, không để bị trục lợi chính sách. Khó khăn nhưng phải thực hiện bằng được", ông Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.

Nguồn kinh phí khó khăn, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên chuyện kết nối sẽ khó khăn. Tuy nhiên Nghệ An đã có những giải pháp để đảm bảo chi trả cho người lao động một cách thuận lợi nhất như chi trả qua hệ thống bưu điện hay tăng cường chi trả qua ATM.

Việc phân công, phân cấp cụ thể về trách nhiệm của các ngành, các đơn vị gắn liền với từng đối tượng được quy định rõ, đảm bảo thuận lợi nhất cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP.

"Đối với 11 nhóm đối tượng đã được quy định rõ trong Nghị quyết 68 thì không khó khăn vì nhóm đối tượng này ngân sách Trung ương đảm bảo 60%, ngân sách tỉnh 40%. Kinh nghiệm của đợt chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 42/NQ-CP, năm nay số tiền dự kiến không lớn nên chúng ta đáp ứng được.

Riêng nhóm 12, thẩm quyền và quy định của địa phương. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn nên chúng ta phải hết sức thận trọng, đồng thời để làm sao chính sách đến được với người lao động", ông Đoàn Hồng Vũ nhấn mạnh.

Với kinh nghiệm từ việc triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP năm 2020, ông Đoàn Hồng Vũ tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ thực hiện tốt Nghị quyết 68/NQ-CP, đảm bảo kịp thời, chính xác, không để trục lợi chính sách.

