"Nhờ hỗ trợ của Chính phủ, chúng tôi đã giữ được hơn 100 lao động..."

Dân trí Dịch Covid-19 khiến công ty Xuân Lam (Thanh Hóa) gặp khó khăn, hàng trăm công nhân mất việc làm. Chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã giúp công ty giữ được lao động khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ngày 14/8, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức giải ngân gần một tỷ đồng hỗ trợ Công ty cổ phần dịch vụ may xuất khẩu Xuân Lam (xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Đây là doanh nghiệp thứ 2 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được giải ngân gói 26 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

"Cứu tinh" của doanh nghiệp vượt qua khó khăn

Theo ông Hoàng Văn Thiệu, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ may xuất khẩu Xuân Lam, Công ty đang tạo công ăn việc làm cho 254 lao động, với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là may mặc, gia công hàng dệt may xuất khẩu.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công ty rơi vào tình trạng khó khăn, hàng hóa đầu vào, đầu ra đều bị ngưng trệ, nhiều dây chuyền sản xuất phải tạm dừng hoạt động.

Hàng trăm lao động mất việc làm. Để đảm bảo nguồn nhân lực sau khi dịch bệnh được kiểm soát, công ty vẫn phải chi trả lương để đảm bảo mức sống tối thiểu cho hơn 100 lao động.

Hơn 100 công nhân may Công ty Xuân Lam phải ngừng việc do dịch Covid-19.

Trong thời điểm khó khăn, Công ty được cán bộ Ngân hàng CSXH huyện chủ động đến tận nơi tiếp cận, tuyên truyền về gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Nguồn vốn từ chính sách này đã giúp doanh nghiệp có thể đảm bảo được các quyền lợi và chăm sóc tốt hơn cho người lao động, giúp công ty giữ chân hơn 100 lao động.

"Sau khi ngưng việc, số lao động này phải chật vật mưu sinh nên với họ một đồng lương được hỗ trợ trong lúc này cũng thật sự rất đáng quý, đáng trân trọng. Ngay sau khi nhận được tiền giải ngân, Công ty sẽ trả lương cho 108 người lao động bị ngừng việc các tháng 5,6 và 7/2021", ông Hoàng Văn Thiệu chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Thiệu, Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ may xuất khẩu Xuân Lam.

Giám đốc Công ty may xuất khẩu Xuân Lam cũng nêu quan điểm, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động là chính sách quan trọng và kịp thời, giúp doanh nghiệp giải quyết các khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19.

Ông cũng hy vọng, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp được tiếp cận gói hỗ trợ để sớm phục hồi nền kinh tế….

Triển khai kịp thời

Theo ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ, ngân hàng CSXH tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để có thêm nhiều doanh nghiệp biết đến chủ trương, chính sách của Chính phủ.

Ông Nguyễn Tiến Trứ, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa.

Ngành phân công cán bộ chủ động tiếp cận với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, trường học, lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú để tuyên truyền, rà soát đối tượng thụ hưởng, giải đáp các thắc mắc về điều kiện, đối tượng vay vốn, nắm bắt nhu cầu vay vốn…

Đối với người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn thì hướng dẫn họ làm hồ sơ, hoàn thiện các thủ tục để giải ngân kịp thời.

Cũng theo Phó giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, những đơn vị được hỗ trợ không những phần nào giải quyết những khó khăn trước mắt, giữ chân người lao động mà còn giúp cuộc sống của người lao động bớt chật vật hơn. Ông cho rằng, Nghị quyết 68, Quyết định 23 thật sự có hiệu quả và đi vào cuộc sống.

Ông Đặng Ngọc Hoàn, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thọ Xuân.

Ông Đặng Ngọc Hoàn, Giám đốc Ngân hàng CSXH huyện Thọ Xuân cho biết: "Thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chính sách này đến các doanh nghiệp có nhu cầu.

Đồng thời, tăng cường phối hợp của các cơ quan, ban ngành chỉ đạo, giám sát việc thực hiện việc hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả".

Theo Ngân hàng CSXH tỉnh Thanh Hóa, tính đến ngày 13/8, tại 27 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã rà soát được hơn 1.743 đơn vị. Trong đó, có 856 đơn vị thuộc nhóm đối tượng người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm hiện tại đã có 6 doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ vay vốn; trong đó, 2 doanh nghiệp đã được giải ngân kịp thời với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

