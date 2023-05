Người mẹ có 2 con liệt sỹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam anh hùng

Chiều 10/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã trao Bằng danh hiệu nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng" tới thân nhân mẹ Lê Thị Cửu (quê tại xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Mẹ Lê Thị Cửu (1905-1987) sinh được 5 người con, 3 trai, 2 gái. Trong đó, 2 người con trai là Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 1930) và Nguyễn Văn Lương (sinh năm 1945) được công nhận liệt sỹ. Cụ thể, liệt sỹ Nguyễn Văn Quyết hi sinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vào năm 1951. Liệt sỹ Nguyễn Văn Lương hi sinh năm 1966 tại mặt trận A Sầu, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện Sở Nội vụ Nghệ An trao bằng "Mẹ Việt Nam anh hùng" truy tặng mẹ Lê Thị Cửu (Ảnh: Hà Huệ).

Ghi nhận, tôn vinh công lao lớn của Mẹ Lê Thị Cửu khi đã hiến dâng những người con thân yêu của mình cho tổ quốc, vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, Chủ tịch nước quyết định truy tặng mẹ danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng".

Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Hào (cháu nội của Mẹ Cửu) bày tỏ xúc động trước nghĩa cử tri ân của nhà nước với các gia đình người có công với cách mạng.

"Đây là vinh dự, tự hào, cũng là nguồn động viên với gia đình chúng tôi, để con cháu chúng tôi sống, lao động và học tập sao cho xứng đáng với sự cống hiến của 2 bác là liệt sỹ, của bà tôi cũng như công lao của các thế hệ cha ông đã hi sinh máu xương cho hòa bình, độc lập, thống nhất hôm nay", ông Hào phát biểu tại buổi lễ truy tặng.

Theo bà Nguyễn Thị Thơm - Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, đến thời điểm này, địa phương có 154 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng".

Trong những năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân huyện Hưng Nguyên đã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các Mẹ, thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng.

Thân nhân mẹ Lê Thị Cửu dự lễ truy tặng danh hiệu (Ảnh: Hà Huệ).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên nhấn mạnh: Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân huyện Hưng Nguyên đã và đang nỗ lực rất lớn trong thực hiện phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" như: Xây dựng nhà tình nghĩa, quyên góp tặng sổ tiết kiệm, vận động nhận đỡ đầu cho gia đình chính sách gặp khó khăn trong cuộc sống và rất nhiều hoạt động nghĩa tình khác để cuộc sống của các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ngày càng đầy đủ và tốt đẹp hơn.