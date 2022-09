Người làm báo xứ Nghệ mang trung thu đến trẻ em nghèo

Tối ngày 6/9, tại Trường THCS Diên Lãm, xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), Câu lạc bộ (CLB) liên quân Báo chí Nghệ An, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình "Vầng trăng yêu thương" lần thứ 9, trao hơn 1.000 suất quà tới các em nhỏ tại địa phương này.

Trong đó có 71 chiếc xe đạp, 300 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng), một tủ sách trị giá 50 triệu đồng, 800 suất quà gồm sách, bút, sữa và bánh kẹo cho học sinh toàn xã Diên Lãm. Tổng giá trị của chương trình lên đến hơn 500 triệu đồng.

Được biết, Diên Lãm là xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Quỳ Châu.

Các đơn vị đồng hành cùng người làm báo Nghệ An tổ chức đêm trung thu cho trẻ em nghèo tại xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu (Ảnh: N.D).

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An cho biết: "Vầng trăng yêu thương" là chương trình được những người làm báo tại Nghệ An tạo nên bởi sự nỗ lực của tất cả các thành viên. Đặc biệt, trong đó có sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhằm sẻ chia với trẻ em nghèo ở miền núi, biên giới Nghệ An mỗi khi dịp Trung thu".

Chương trình "Vầng trăng yêu thương" là sự kết nối giữa người làm báo với các em nhỏ ở vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Cũng trong khuôn khổ của chương trình, ngày 5/9, 9 y, bác sĩ, nhân viên Bệnh viện quốc tế Vinh đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm em học sinh toàn xã Diên Lãm.

Một số hình ảnh vui Trung thu với trẻ em nghèo xã Diên Lãm, huyện Quỳ Châu:

Hàng trăm em học sinh cùng phụ huynh vui đêm "Vầng trăng yêu thương" (Ảnh: N.D).

Đại diện đơn vị tổ chức và UBND huyện Quỳ Châu trao tặng xe đạp tới các em học sinh (Ảnh: N.D).

Ông Nguyễn Hoài An, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh Ủy trao tặng 7 chiếc xe đạp trong chương trình "Vầng trăng yêu thương" tới học sinh nghèo xã Diên Lãm (Ảnh: N.D).

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu trao học bổng tới các em học sinh xã Diên Lãm (Ảnh: N.D).

Ông Vương Quang Minh, Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu trao quà trung thu tới các em học sinh (Ảnh: N.D).

Phát quà bánh kẹo tới trẻ em, học sinh xã Diên Lãm (Ảnh: N.D).