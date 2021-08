Nghị quyết 68: Hàng loạt lao động tự do ở Hà Nội nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng

Dân trí Sáng 7/8, nhiều lao động tự do cư trú hợp pháp trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, bị mất việc làm vì dịch Covid-19 đã được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người từ gói trợ cấp 26.000 tỷ của Chính phủ.

Với tinh thần "tương thân tương ái", "một miếng khi đói bằng một gói khi no", trong những ngày này, các địa phương của TP Hà Nội đang khẩn trương triển khai đưa gói hỗ trợ an sinh xã hội 26.000 tỷ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP đến với các đối tượng được thụ hưởng bằng những biện pháp phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Đến nay, nhiều lao động tự do gặp khó khăn ở một số địa phương đã nhận được sự hỗ trợ này.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng 7/8, tại khu vực cổng làng Cốm Vòng (Dịch Vọng Hậu), các đơn vị đã trao tặng hàng chục suất quà kèm tiền mặt trợ cấp, hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Trao đổi với phóng viên, ông Tống Xuân Duy, Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy) cho biết, hiện tại, trên địa bàn phường có rất nhiều lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, do vậy ngay khi TP Hà Nội có Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội, phường đã triển khai ngay hoạt động thiết thực này.

"Chúng tôi đã khẩn trương rà soát để có đề xuất trợ cấp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, cơ quan chức năng đã trao tặng trợ cấp của Chính phủ đợt đầu tiên cho 18 đối tượng. Bên cạnh đó, UBND phường Dịch Vọng Hậu cũng tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn để tìm các nguồn xã hội hóa như lương thực, nhu yếu phẩm cho các đối tượng gặp khó khăn, đặc biệt là các lao động tự do", ông Tống Xuân Duy chia sẻ thêm.

Ông Duy cũng cho biết, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn phường; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Ngoài trợ cấp tiền mặt, những trường hợp này còn được hỗ trợ 10 kg gạo và một túi rau các loại do các nhà hảo tâm trao tặng.

Là đối tượng được nhận gói hỗ trợ an sinh, bà Nguyễn Thị Thúy, tổ 14, phường Dịch Vọng Hậu xúc động nói: "Tôi làm nghề bán cá ở chợ cóc, do dịch bệnh nên đã phải nghỉ bán hàng hơn 3 tháng nay (từ 30/4). Hiện tại, gia đình có 3 mẹ con, đứa lớn làm nghề tự do, dịch này cũng phải nghỉ, còn đứa bé thì đang học. Thời gian này, cả 3 mẹ con chỉ loanh quanh trong nhà, không làm ăn được gì cả. Nhận được tiền hỗ trợ và lương thực từ chính quyền, bản thân tôi cảm thấy rất xúc động vì đã được hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn".

Còn bà Đào Thị Gái người dân làng Cốm Vòng, Dịch Vọng Hậu chia sẻ: "Mấy tháng nay, cả gia đình 5 người chỉ ở trong nhà, không đi làm gì cả. Cả 2 vợ chồng đều làm nghề tự do, nuôi thêm 3 đứa con nữa. Tiền tích góp lâu nay đã mang ra sử dụng gần hết rồi. Nghe tin ở phường có hỗ trợ thực phẩm nên chạy ra nhận để cầm cự qua ngày. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động khi nhận được những món quà thiết thực và đầy ý nghĩa trong thời gian dịch bệnh khó khăn này".

Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng đang tiếp tục rà soát, ước tính khoảng 1.000 người trên địa bàn phường sẽ được nhận hỗ trợ từ phía chính quyền và các nhà hảo tâm.

Theo tìm hiểu, tại phường Dịch Vọng Hậu, rất đông sinh viên và người lao động đang thuê trọ trên địa bàn. Lực lượng chức năng đã đến từng khu trọ, phát lương thực, thực phẩm tận tay người lao động, sinh viên không thể về quê vì nhiều lí do khác nhau.

Tại phường Hàng Đào (Hoàn Kiếm, Hà Nội), chính quyền địa phương cũng đã tặng hàng trăm suất quà tới các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, hộ cận nghèo, trẻ mất nguồn nuôi dưỡng, gia đình chính sách, các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bà Lê Thị Mỵ, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Đào chia sẻ, thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã vận động các nhà hảo tâm cùng chung tay, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đến nay, đã có 410 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã nhận được nhu yếu phẩm gồm 10 kg gạo và một thùng mì tôm. Đây là những hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần, sẻ chia với các hộ gia đình gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mong muốn các gia đình tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn phía trước, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

6,5 tấn gạo đã được các nhà hảo tâm chuyển đến UBND phường Hàng Đào, đóng gói và trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn thời gian qua.

Quân Đỗ