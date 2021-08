Nghệ An: Xem xét hỗ trợ cho hơn 33.000 lao động tự do

Dân trí Qua rà soát, tỉnh Nghệ An có khoảng 33.000 lao động tự do. Các đối tượng đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày mất việc hoặc không quá 1,5 triệu đồng/người/lần.

Ông Bùi Văn Hưng - Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An.

Theo ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, đến thời điểm này, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt hỗ trợ cho 143 người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg với kinh phí hơn 400 triệu đồng.

Trong đó hỗ trợ cho nhóm người lao động nghỉ việc là 24 người, hỗ trợ cho nhóm lao động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp là 10 người. Có 37 người thuộc nhóm hướng dẫn viên du lịch và 53 người nhóm đối tượng viên chức hoạt động nghệ thuật được giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 7.000 doanh nghiệp với số tiền hơn 7 tỷ đồng, số lao động được thụ hưởng là hơn 148.000 người. Có 6 doanh nghiệp được hỗ trợ tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất số tiền 5,5 tỷ đồng với 530 người lao động.

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An thông tin kết quả thực hiện Nghị quyết 68

Đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Nghệ An đã hoàn tất thủ tục cho 8 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho 233 người lao động với kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Cũng theo ông Bùi Văn Hưng, liên quan đến nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, với tính chủ động cao, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An đã khảo sát số công dân nằm trong nhóm này. Qua rà soát toàn tỉnh có hơn 33.000 lao động tự do.

"Sau khi được UBND tỉnh Nghệ An giao nhiệm vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành, các cấp liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định quy định tiêu chí, định mức, mức hỗ trợ cho nhóm đối tượng này", ông Bùi Văn Hưng thông tin.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, có 2 phương án hỗ trợ nhóm lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23. Cụ thể, các lao động tự do sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày thực tế mất việc làm, tạm hoãn hoạt động hoặc theo mức hỗ trợ không quá 1,5 triệu đồng/người/lần.

Qua rà soát toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 33.000 lao động tự do được xem xét hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định 23.

"Hiện nay chính sách này đã được Ban Văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định trước khi trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến sẽ được UBND tỉnh Nghệ An ban hành vào tháng 8/2021 và triển khai trên địa bàn toàn tỉnh để sớm hỗ trợ cho nhóm lao động tự do", ông Bùi Văn Hưng cho biết.

Để không xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường phối hợp vào cuộc để triển khai thực hiện một cách nghiêm túc theo quy định phân công phân cấp của UBND tỉnh.

Doanh nghiệp và người lao động nghiên cứu kỹ quy định của pháp luật để cùng chia sẻ, lập hồ sơ hưởng chế độ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, các cấp các ngành phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là hậu kiểm trong quá trình thực hiện chính sách.

