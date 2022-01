Nghệ An: Gần 250 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Dân trí Đã có hơn 169.000 lượt đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Nghệ An được phê duyệt hỗ trợ với tổng kinh phí đề nghị gần 250 tỷ đồng, trong đó, nhóm lao động tự do chiếm số lượng lớn.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Nghệ An, tính đến hết ngày 4/1, đơn vị này đã trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 169.185 lượt đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ.

Trong đó có 156.522 đối tượng thụ hưởng trực tiếp và hỗ trợ bổ sung cho 12.660 đối tượng là phụ nữ mang thai, trẻ em và người khuyết tật. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là gần 247,5 tỷ đồng.

Các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ người lao động tại Khu công nghiệp Bắc Vinh (Nghệ An) bị tạm dừng việc do tiếp xúc với F0 (Ảnh: Hoàng Lam).

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt quyết định hỗ trợ tới nhiều nhóm đối tượng, gồm: 12.736 lượt lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương với kinh phí hỗ trợ hơn 24,5 tỷ đồng; 19.833 người lao động ngừng việc với số tiền hơn 10,8 tỷ đồng; hỗ trợ người điều trị Covid-19, cách ly y tế, hỗ trợ thêm đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật 24.041 lượt đối tượng với kinh phí hỗ trợ gần 24,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Nghệ An cũng phê duyệt hỗ trợ hơn 8,7 tỷ đồng cho 2.920 hộ kinh doanh và giải quyết kinh phí hỗ trợ cho 54 viên chức hoạt động nghệ thuật, số tiền hơn 200 triệu đồng; 155 hướng dẫn viên du lịch, số tiền hơn 575 triệu đồng. Có 52 lượt người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ hơn 133 triệu đồng.

Riêng đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và đối tượng đặc thù khác, tỉnh Nghệ An đã dành hơn 177,5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương hỗ trợ 118.397 người.

Người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Nghệ An làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp (Ảnh: Hoàng Lam).

Toàn tỉnh đã có 7.127 đơn vị sử dụng lao động, với 164.987 người lao động được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, số tiền giảm tính đến ngày 28/12/2021 là hơn 22,8 tỷ đồng.

Tổng số tiền đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp giảm trong 12 tháng của toàn tỉnh là hơn 41,7 tỷ đồng. Có 16 đơn vị, tương ứng 872 lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, số tiền hơn 5,9 tỷ đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội cũng đã phê duyệt và giải ngân cho 39 doanh nghiệp vay vốn, hỗ trợ cho 3.731 lượt lao động, kinh phí hơn 11,8 tỷ đồng.

Riêng đối với nhóm chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, tỉnh Nghệ An đã chủ động liên hệ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, đến nay chưa có doanh nghiệp nào đề nghị hỗ trợ.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Nghệ An ký kết giải ngân gói tín dụng lãi suất 0% hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao động và phục hồi sản xuất (Ảnh: N.L).

Theo ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An, quá trình triển khai các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 rơi vào thời điểm tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp, các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 và Chỉ thị 16 nâng cao nên đã gặp không ít khó khăn, trở ngại.

Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động, quyết liệt và phối hợp có hiệu quả với các sở ngành, địa phương, việc triển khai các nghị quyết đã kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm khách quan, công bằng và minh bạch. Nhờ vậy, các chính sách hỗ trợ đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp người lao động, các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Hoàng Lam