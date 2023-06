Nghệ An: 3 năm xảy ra 70 vụ xâm hại trẻ em

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương. Đặc biệt, trẻ em ngày càng được nâng cao các kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Cộng đồng thì nhận biết rõ hơn về phòng, chống xâm hại trẻ em, góp phần hạn chế và giảm thiểu các vụ việc xâm hại trẻ em ở địa phương.

Một buổi truyền thông phòng chống đuối nước được tổ chức trong trường học tại Nghệ An (Ảnh: CA).

Từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn huy động xã hội, cấp huyện, xã đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại địa phương, đem lại lợi ích thiết thực cho trẻ em. Nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm chăm sóc và giúp đỡ nhiều hơn, nhất là trẻ em khuyết tật, trẻ em bị bạo lực, xâm hại được tạo điều kiện để nâng cao chất lượng cuộc sống, học tập và sinh hoạt.

Tuy nhiên, theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vẫn xảy ra nhiều vụ việc xâm hại trẻ em có tính chất tương đối nghiêm trọng, phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục trẻ em (chiếm 91,4% tổng số vụ xâm hại trẻ em xảy ra trong kỳ).

Nạn nhân trong các vụ xâm hại trẻ em đa phần là trẻ em gái. Các đối tượng thực hiện hành vi bạo lực, khống chế, dụ dỗ để làm trò đồi bài với trẻ em ở nhiều lứa tuổi, từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, trình độ văn hóa thường là thấp, nhận thức pháp luật và xã hội còn hạn chế…

Tính từ ngày 1/1/2021 đến ngày 30/4/2023, toàn tỉnh đã phát hiện 70 vụ xâm hại trẻ em, 78 đối tượng xâm hại trẻ em với 71 trẻ em là nạn nhân bị xâm hại. Trong đó, có 64 vụ trẻ em bị xâm hại tình dục với 66 đối tượng, 65 trẻ em bị xâm hại; 3 vụ mua bán trẻ em được phát hiện với 9 đối tượng, 3 trẻ là nạn nhân...

Tháng 11/2021, dư luận tại Nghệ An chấn động trước thông tin thiếu nữ N.T.T.N. (trú tại xã Nam Anh, Nam Đàn) sinh hạ một bé trai. Tuy nhiên, do sinh non, sức khỏe của bé trai rất yếu, phải nằm lồng ấp. Thời điểm sinh con, N. mới 15 tuổi, là người khiếm khuyết, không được thông minh, nhanh nhẹn như những đứa trẻ khác.

Hồi tháng 2/2023 vừa qua, một thầy giáo ở huyện Con Cuông bị khởi tố, tạm giam vì có hành vi dâm ô nhiều học sinh tiểu học. Trước đó, vào tháng 9/2022, một nữ sinh lớp 6 tại huyện Quế Phong (Nghệ An) nghi bị xâm hại tình dục dẫn tới mang thai. Nghi phạm được xác định là bảo vệ nơi nạn nhân học.

Bé gái 15 tuổi tại huyện Nam Đàn, Nghệ An bị xâm hại dẫn tới mang thai và sinh con (Ảnh: Đ. Hoàng).

Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ rõ một số cấp ủy, chính quyền, cơ sở giáo dục, cộng đồng, gia đình chưa thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống xâm hại cho trẻ em, có lúc, có nơi còn bị phân tán. Tình trạng trẻ em bị mua bán, tảo hôn, bị bỏ rơi, bị xâm hại, tai nạn, thương tích (nhất là đuối nước) và trẻ em vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số nơi. Một số hoạt động về bảo vệ trẻ em chưa đạt kết quả cao như tập huấn kiến thức, kỹ năng, hoạt động trải nghiệm cho trẻ em…

Để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, UBDN tỉnh Nghệ An đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức, tăng cường phối, kết hợp trong công tác truyền thông, đặc biệt là quy định pháp luật về trẻ em, các kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại các địa bàn trọng điểm, nguy cơ cao về xâm hại trẻ em.