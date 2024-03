Nam giới bán dâm phổ biến ở TPHCM, "chợ tình đồng tính" công khai họp

Báo cáo tổng kết năm 2023 về công tác phòng chống AIDS, ma túy và mại dâm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đánh giá, quy định pháp luật chưa bám sát thực tiễn khiến công tác phòng chống mại dâm gặp nhiều khó khăn.

Trong đó, bất cập nhất là hiện tượng nam giới, người chuyển giới bán dâm và mại dâm đồng tính đang có xu hướng phổ biến tại TPHCM nhưng cơ quan chức năng khó xử lý vì chưa có quy định pháp luật điều chỉnh hành vi này.

Con số nam giới, người chuyển giới bán dâm chưa có thống kê chính xác. Tuy nhiên, trong năm 2023, chương trình phòng chống HIV/AIDS đã tiếp cận hơn 52.000 người thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố, trong đó có hơn 24.000 nam quan hệ tình dục đồng giới.

Hoạt động mại dâm nam tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm HIV cao (Ảnh minh họa: Đình Thảo).

Thực tế, hoạt động mại dâm nam đã xuất hiện nhiều năm nay với những hình thức như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, massage; thậm chí là xuất hiện những "chợ tình đồng tính" công khai ở những tuyến đường vắng.

Cơ quan chức năng TPHCM thực hiện nhiều đợt truy quét nhưng không thể xử lý được. Như đợt truy quét vào tháng 8/2022 của Công an TP Thủ Đức tại phường An Khánh, công an phát hiện 17 trường hợp nhưng chỉ có 3 trường hợp đủ cơ sở xử lý hành chính, không có trường hợp nào có thể xử lý hình sự.

Việc xử lý hình sự các đối tượng chủ mưu, môi giới, chứa chấp hoạt động mại dâm nam tại các cơ sở dịch vụ càng khó khăn hơn. Bởi cho đến nay, hành vi mua bán dâm đồng tính vẫn chưa được xem như là hành vi mại dâm nên rất khó xử lý hình sự các đối tượng môi giới, chứa chấp.

Trong năm 2023, hoạt động mại dâm nam cũng chuyển sang hình thức online, sử dụng mạng xã hội để tìm khách, kết nối mại dâm nên càng khó phát hiện hơn. Nếu phát hiện cũng rất khó kết tội đối tượng môi giới, cơ sở chứa chấp mại dâm.

Theo Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hiện hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nên việc xử lý các hành vi mại dâm nam, mại dâm đồng tính gặp nhiều khó khăn, lúng túng và không xử lý được đối với các hành vi này..

Việc này không chỉ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn mà còn có nguy cơ lây nhiễm HIV rất cao, đặc biệt là ở nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Nguyên nhân là nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới di biến động cao nên việc tiếp cận, tư vấn xét nghiệm HIV, kết nối điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV và điều trị HIV gặp nhiều khó khăn hơn nhóm phụ nữ bán dâm.

Do đó, Sở LĐ-TB&XH TPHCM kiến nghị sửa đổi Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm năm 2023 hoặc xây dựng Luật Phòng, chống mại dâm thay thế Pháp lệnh để bổ sung các quy định mới, xác định hành vi mại dâm nam, mại dâm đồng tính để có căn cứ xử lý hình sự đối tượng môi giới, chứa chấp mại dâm nam.