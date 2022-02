Một triệu căn nhà giá rẻ cho công nhân ở cửa ngõ TPHCM

Bí thư Tỉnh ủy Long An thăm, chúc Tết và nghe kiến nghị của doanh nghiệp đầu tư làm nhà ở cho công nhân.

Ngày 9/2, Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được có chuyến thị sát đầu năm tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, giám sát công tác an sinh, việc làm cho người lao động sau Tết.

Tại các doanh nghiệp, cơ bản người lao động đã trở lại làm việc trên 90% và dự kiến sẽ lấp đầy từ nay đến hết tháng 2. Tình hình lương, thưởng, công tác an sinh cho người lao động trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định. Tuy vậy, vấn đề thiếu hụt nhà ở cho công nhân vẫn là chủ đề nóng khiến các doanh nghiệp gặp khó.

Trước tình hình trên, đại diện Tổng công ty IDICO cho biết đang rất trăn trở về việc công nhân, người lao động thiếu thốn nhà ở, phải ở những nhà trọ không đảm bảo. Để hỗ trợ công nhân, IDICO kiến nghị được triển khai khu nhà ở xã hội rộng 60.000 ha đất trên địa bàn huyện Bến Lức hoặc Đức Hòa. Doanh nghiệp sẽ bỏ tiền ra để triển khai và mong muốn được tỉnh ủy hỗ trợ về chính sách.

Vấn đề nhà ở xã hội được nhiều doanh nghiệp quan tâm, kiến nghị cùng Bí thư Long An.

Chia sẻ thêm về vấn đề trên, đại diện tập đoàn Trần Anh Group cho hay: "Doanh nghiệp đã và đang triển khai các dự án nhà giá rẻ để hỗ trợ người có thu nhập thấp tại địa bàn tỉnh Long An. Hiện, tập đoàn cũng đang xin chủ trương để sớm triển khai 10.000 căn nhà ở cho công nhân, người lao động với mức giá khoảng 400 triệu đồng".

Ghi nhận những kiến nghị của các doanh nghiệp, Bí thư Nguyễn Văn Được đánh giá cao những chính sách an sinh xã hội, công tác chăm lo cho người yếu thế mà các doanh nghiệp đang triển khai. Tỉnh Long An luôn đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an sinh cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau.

"Về vấn đề xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tỉnh đã thông qua chủ trương xây dựng một triệu căn ở các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc... Hiện, chủ trương đang được quy hoạch xây dựng giai đoạn 1 với 500.000 căn. Tỉnh luôn hoàn toàn ủng hộ những doanh nghiệp tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân và sẽ tạo mọi cơ chế chính sách để các doanh nghiệp sớm triển khai", ông Được nhấn mạnh.

Theo Tổng Giám đốc Công ty Hoàn Cầu Long An - Trần Ngọc Nhật, Tập đoàn Hoàn Cầu đã giải ngân đầu tư tại Long An với tổng số vốn hơn 5.000 tỉ đồng. Tập trung vào các nhóm dự án như điện năng lượng mặt trời, sân golf, dự án nông - lâm nghiệp... và đang tiếp tục tập trung vào các dự án công nghiệp, đô thị- dịch vụ.

Ngoài ra, ông Được cũng cho biết, tỉnh Long An đã và đang tập trung cải cách hành chính để thu hút đầu tư. Trong năm 2022, Long An sẽ triển khai cấp giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp cho các doanh nghiệp chỉ trong một ngày khi hoàn thiện pháp lý.

Năm 2021, Long An là địa phương đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI với vốn đầu tư là 3,84 tỷ USD, chiếm 12,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Hiện Long An có khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó Singapore là quốc gia đứng đầu về vốn đầu tư vào tỉnh, tiếp theo là các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Thái Lan,...

Công nhân tập đoàn Hoàn Cầu được ăn, ở miễn phí trong các khu nhà trọ công nhân.

Các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn là năng lượng, dệt may, da giày, công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; chế biến thực phẩm, đồ uống; công nghiệp chế tạo;… Có trên 50% số dự án FDI nằm trong các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.