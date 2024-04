Một doanh nghiệp ở Bình Dương nợ 16 tỷ đồng bảo hiểm xã hội

Thông tin đến báo chí về vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) trong buổi họp báo chiều 23/4, ông Nguyễn Duy Hiểu, Phó giám đốc BHXH Bình Dương, cho biết, trong năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình chậm đóng BHXH ở Bình Dương thấp hơn so với chỉ tiêu của BHXH Việt Nam giao. Tuy nhiên, một số đơn vị vẫn còn nợ đọng kéo dài gây khó khăn cho cơ quan BHXH trong công tác thu hồi nợ.

Tính đến ngày 31/3, trên địa bàn có 10 doanh nghiệp chậm đóng BHXH kéo dài với số tiền nhiều nhất 16 tỷ đồng, thấp nhấp 2,5 tỷ đồng.

Người dân đi làm thủ tục BHXH (Ảnh: BHXH Bình Dương).

Trong đó bao gồm, Công ty CP Xây dựng công trình và khai thác đá 621 chậm đóng 16 tỷ đồng; công ty TNHH may mặc và giặt tẩy Bến Nghé 9,7 tỷ đồng; công ty TNHH may Kim Long 3,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Stanley Furniture Việt Nam 7,6 tỷ đồng; công ty Cổ phần Tân Tân 6,2 tỷ đồng; Công ty TNHH Phạm Tôn Bình Dương 4,4 tỷ đồng; công ty TNHH TM-DV may mặc Hòa Sơn 2,7 tỷ đồng; công ty TNHH gỗ Thịnh An 3,2 tỷ đồng; chi nhánh Công ty TNHH kinh doanh S&H tại Bình Dương 4,7 tỷ đồng; công ty TNHH GFS Việt Nam nợ BHXH thấp nhất 2,5 tỷ đồng.

Theo ông Hiểu, để thu hồi được tiền từ các doanh nghiệp chậm đóng kéo dài, BHXH tỉnh Bình Dương đã áp dụng một số biện pháp thu hồi tiền chậm đóng như tuyên truyền, nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành của chủ doanh nghiệp.

Đối với đơn vị chậm đóng từ 3 tháng, áp dụng biện pháp xử lý trách nhiệm của người sử dụng lao động phải chi trả chi phí khám chữa bệnh cho người lao động, khi đó thẻ BHYT không có hiệu lực đi khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, hàng tháng cơ quan BHXH sẽ gửi danh sách các đơn vị chậm đóng từ 3 tháng trở lên cho các cơ quan ban ngành, đề nghị hỗ trợ phối hợp theo dõi đôn đốc đơn vị chậm đóng BHXH.