"Mong dịch bệnh sớm dứt để tìm kế sinh nhai, không phải phiền nhà nước"

Dân trí Vừa mừng vừa ngậm ngùi khi nhận khoản 2 triệu đồng hỗ trợ lúc dịch bệnh, những người bán bánh dạo, phụ quán ăn, người buôn rau phải dừng việc mưu sinh không ngờ có thể nhận tiền nhanh, ý nghĩa vậy.

Trao tiền hỗ trợ đến lao động tự do ở Cần Thơ

Cán bộ làm hết công suất, chi tiền "thần tốc"

Theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/8/2021 của HĐND TP Cần Thơ, lao động tự do làm một trong các công việc như bán vé số lẻ, bốc vác, thu mua phế liệu, vận chuyển hàng hóa, xe ôm truyền thống, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán hàng tự sản tự tiêu ở các chợ.... phải tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được hỗ trợ 2 triệu đồng/người.

Để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân và đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, các phường triển khai nhiều cách thức trao tiền như tập trung hoặc đi tận nhà.

Cán bộ khu vực 2, phường An Phú (quận Ninh Kiều) tập trung lập danh sách thống kê hồ sơ của người dân đề nghị nhận hỗ trợ.

Phường An Cư, quận Ninh Kiều là nơi có mật độ dân số khá cao và tập trung nhiều lao động tự do. Ông Nguyễn Hải Phong - Chủ tịch UBND phường cho biết, theo danh sách được phê duyệt, cơ sở có 352 lao động tự do được nhận trợ cấp.

"Cán bộ phường và khu vực đã làm cả ngày lẫn đêm, lập nhiều tổ công tác, chia thành từng nhóm nhỏ gõ cửa từng nhà, từng khu trọ để thống kê số lượng lao động. Hiện chúng tôi cố gắng trong vòng 3 ngày sẽ hoàn thành việc trao tiền hỗ trợ cho bà con", ông Phong nói.

Ông Huỳnh Long Hải (chạy xe ôm ở phường An Phú, quận Ninh Kiều) rất xúc động khi nhận tiền hỗ trợ tận nhà từ cán bộ khu vực.

Ông Kha Thoại Quốc (ngụ phường An Cư) cho biết, trong đợt dịch này gia đình ông thực sự rơi vào khó khăn. Ông bán bánh dạo, còn vợ ông làm phụ quán ăn, thu nhập kiếm được đều lo cho con cái và người mẹ già 90 tuổi.

Tuy nhiên, khoảng 2 tháng qua, gia đình ông Quốc gần như kiệt quệ vì không thể bán buôn được nữa, thu nhập không có và phát sinh nhiều chi phí.

Cầm số tiền 2 triệu đồng của cán bộ vừa trao, ông Quốc xúc động: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn sự quan tâm của Nhà nước. Trong lúc khó khăn này, có đồng nào quý đồng đó. Mong sao dịch bệnh sớm chấm dứt để vợ chồng tôi còn tìm kế sinh nhai, không phải làm phiền đến Nhà nước nữa".

Ông Bùi Xuân Định, Trưởng khu vực 2 (phường An Phú) đến tận nhà trao tiền hỗ trợ cho bà Trần Thị Mo làm nghề bán rau cải.

Cũng trên địa bàn quận Ninh Kiều, phường An Phú có 163 lao động tự do được nhận trợ cấp đợt 1. Ông Bùi Xuân Định - Trưởng Khu vực 2 đã mang túi hồ sơ và tiền đến trao tận nhà cho một số lao động tự do trên địa bàn trong ngày 14/9.

Đi qua nhiều ngõ ngách, ông Định đến nhà một người dân gọi: "Chị Mo ơi ra nhận tiền hỗ trợ nè chị". Người phụ nữ 57 tuổi từ trong nhà bước ra tới cửa làm thủ tục ký nhận.

Cầm số tiền 2 triệu đồng trên tay, bà Trần Thị Mo xúc động nói: "Tôi làm nghề bán rau cải, thất nghiệp 2 tháng nay không làm ra đồng nào nên khó khăn đủ thứ. Khoảng 7 ngày trước, bên khu vực có đến nhà tôi lập danh sách mà hôm nay tôi đã nhận được tiền rồi, tôi không nghĩ nhanh đến vậy".

Trao xong tiền hỗ trợ cho bà Mo, ông Bùi Xuân Định tiếp tục đến nhà khác. Mồ hôi ướt áo, đôi mắt lộ vẻ chút mệt mỏi sau nhiều ngày "tăng ca" nhưng vẫn lấp lánh vui mỗi lần trao khoản tiền hỗ trợ, nhìn bà con chòm xóm mừng rỡ, phấn chấn.

Lúng túng xác định nhóm lao động thời vụ

Trao đổi với PV Dân trí, Ông Lý Hoàng Chương, Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, phòng đã tiếp nhận, thẩm định, trình UBND thành phố xem xét phê duyệt hỗ trợ hơn 10.930 đối tượng lao động tự do, với tổng số tiền trên 21,8 tỉ đồng.

"Qua rà soát và nhận yêu cầu hỗ trợ từ người lao động có thể thấy, công việc lao động tự do rất đa dạng, có những nghề rất khó xác định xem có nằm trong đối tượng thuộc Nghị quyết 52 của UBND TP hay không. Đa số các khu vực lúng túng trong xác định công việc của nhóm lao động làm việc thời vụ và làm công việc khác phải tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19", ông Chương nói.

Theo ông Chương, do tình hình dịch bệnh, việc xác nhận thông tin của các lao động tự do gặp khá nhiều khó khăn nên các địa phương được nhận hỗ trợ cũng không đồng loạt. Quận tổ chức chi trả theo hình thức cuốn chiếu, phường nào lập danh sách trước, trình ký và được phê duyệt sẽ ưu tiên chi trả.

Trong ngày 14/9, đã có 4/11 phường nhận được tiền và bắt đầu cấp phát cho bà con, gồm: Phường An Cư, An Phú, Hưng Lợi và Cái Khế.

Ngoài hỗ trợ theo Nghị quyết 52, vừa qua quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân. Quận đã tiếp nhận đề nghị hỗ trợ cho người lao động của 73 doanh nghiệp, với 2.072 người lao động, tổng kinh phí hơn 8,3 tỷ đồng. Quận đã chi hỗ trợ cho 281 người lao động của 8 doanh nghiệp, với số tiền hơn 934 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ tiền ăn cho 3 F1 hoàn thành cách ly trước ngày 7/7 với số tiền 1,440 triệu đồng; 279 F1 đang cách ly, số tiền hơn 273 triệu đồng. Tiếp nhận giải quyết hỗ trợ cho 64 hộ kinh doanh, với số tiền 192 triệu đồng.

Bảo Kỳ