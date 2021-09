Long An ưu tiên đón thai phụ, người có bệnh nền từ vùng dịch TPHCM về quê

Ngày 13/9, Long An sẽ tổ chức đón công dân ở TPHCM về quê đợt 2, ưu tiên phụ nữ mang thai, người có bệnh nền...

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Long An cho biết: "Dự kiến sẽ có khoảng 54 thai phụ, người bệnh hiểm nghèo, người lớn tuổi, người có bệnh nền... đang ở vùng dịch TPHCM được đưa về quê đợt này. Người dân cần trình giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72h trước khi lên xe".

Theo lịch trình, 8h ngày 13/9, người dân sẽ tập trung tại Bến xe Miền Tây (TPHCM) để lên xe về điểm cách ly tại huyện Châu Thành ( Long An). UBND tỉnh Long An sẽ phối hợp UBND TPHCM tạo điều kiện cho người dân đến điểm tập trung thuận lợi.

Trong thời gian 2 tuần thực hiện cách ly, người dân sẽ đóng tiền ăn 80.000 đồng/ngày. Những khoản chi phí như phương tiện di chuyển, xét nghiệm, nơi ở... sẽ được UBND tỉnh chi trả.

Đợt này, UBND Long An sẽ ưu tiên trước cho các đối tượng: người khuyết tật; phụ nữ mang thai; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; người từ 65 tuổi trở lên; trẻ em dưới 9 tuổi; người có bệnh lý nền; người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân chưa trở về được;

Lao động là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (năm 2021); học sinh, sinh viên trở về để học tại các trường trên địa bàn tỉnh Long An; lao động bị ngưng việc, mất việc không có nơi cư trú ổn định.

Người lao động và công dân có hộ khẩu tại tỉnh Long An đang ở TPHCM có nhu cầu đăng ký về quê, có thể liên hệ với Hội đồng hương Long An, đại diện ông Vũ Thắng (điện thoại: 0934 666 695) hoặc Sở LĐ-TB&XH Long An. Người dân ở các tỉnh, thành khác muốn về quê hãy liên hệ trực tiếp với phòng LĐ-TB&XH ở địa phương.