Hỗ trợ an sinh tại Long An: Nhiều cán bộ ở trụ sở cả tháng chưa về nhà

Bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An cho biết công tác an sinh trên địa bàn vẫn luôn được đảm bảo.

Ngày 30/8, bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An - thông tin về việc tỉnh đã chi hơn 220 tỷ đồng hỗ trợ 380.000 người theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ. Trong đó, hơn 83.000 người được hỗ trợ trực tiếp với số tiền 111 tỷ đồng.

"Long An đã dồn các lực lượng để lo công tác đảm bảo an sinh cho người dân. Dù khó khăn vì giãn cách nhưng hoạt động hỗ trợ luôn được triển khai nhanh nhất có thể. Các tổ công tác tại phường, xã đã đến từng nhà để hỗ trợ kịp thời những người gặp khó. Ai khó khăn cứ gọi trực tiếp đến đường dây nóng", bà Nguyễn Hồng Mai chia sẻ.

Để đảm bảo công tác chi hỗ trợ không bị gián đoạn, ban lãnh đạo và cán bộ Sở LĐ-TB&XH Long An đã nghiêm túc thực hiện "3 tại chỗ". Có những cán bộ phụ trách giám sát, kiểm tra việc hỗ trợ cả tháng vẫn chưa về nhà.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An nhiều lần xuống các khu nhà trọ để thăm hỏi và tặng quà cho người lao động gặp khó khăn.

"Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH về việc đảm bảo an sinh để người dân an tâm chống dịch, cán bộ Sở đã dồn hết sức để chăm lo cho người dân trong thời gian vừa qua. Anh em ở trụ sở làm việc không kể ngày đêm để việc hỗ trợ được kịp thời, đúng đối tượng", Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Long An chia sẻ.

Thời gian qua, UBND tỉnh Long An đã chi hơn 77 tỷ đồng để hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo và người bảo trợ xã hội.

"Sở kêu gọi hỗ trợ 25 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm, đến tận các phòng trọ trao cho công nhân, người lao động khó khăn. Tham mưu với UBND tỉnh tiếp nhận 807 tấn gạo từ Chính phủ để hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo trên địa bàn", bà Nguyễn Hồng Mai thông tin thêm.

Sở cũng thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho những người dân gặp khó vì Covid-19 trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Hồng Mai, công tác bố trí nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ tại các khu ký túc xá, trường học, nhà công ích hiện đã được chuẩn bị xong. Sở đã huy động hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu cho những người lang thang, cơ nhỡ, không để ai bị đói, không có chỗ ở.

Đây là việc làm cần thiết, mang tính nhân văn, thể hiện sự sẻ chia của Nhà nước với những mảnh đời khó khăn, bất hạnh.

