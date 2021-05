Long An: Giảm gần 10.000 lao động tham gia bảo hiểm xã hội

Dân trí Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất dẫn đến lượng người tham gia bảo hiểm xã hội tại Long An giảm mạnh.

Tỷ lệ đăng ký tham gia BHXH giảm mạnh ở Long An

Theo báo cáo của BHXH Long An, hiện toàn tỉnh có hơn 340 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội, gồm: Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 326 ngàn người, hơn 13 ngàn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, hơn 313 ngàn người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tỉnh cũng có hơn 1,4 triệu người tham gia bảo hiểm y tế.

So với cuối năm 2020, số lượng người tham gia bảo hiểm bắt buộc đã giảm 9.628 lao động và giảm 7.468 lao động so với tháng 2/2021. Trong đó, có 1.352 doanh nghiệp có lao động giảm với 15.181 lao động.

Long An luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội cho người dân trong thời gian qua.

Doanh nghiệp có số lao động giảm lớn như: Công ty TNHH giầy Ching Luh Việt Nam giảm 701 lao động, Công ty TNHH Giày Fuluh giảm 574 lao động, Công Ty TNHH YOONLAM VINA giảm 462 lao động; Công ty TNHH Kanaan Sài Gòn giảm 318 lao động; Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Bao bì Đại Lục giảm 313 lao động...

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do người lao động không đi làm việc lại sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán như hàng năm. Đặc biệt, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nên nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất và một số chủ sử dụng lao động chưa nhập cảnh được nên cho lao động nghỉ việc.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng BHXH Long An luôn bám sát, hỗ trợ doanh nghiệp. Nhờ đó, nợ BHXH tại Long An đã giảm gần 30% so với đầu năm với tổng số nợ chỉ hơn 262 triệu đồng, cụ thể: Nợ bảo hiểm xã hội là 220 triệu đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 9 triệu đồng, nợ bảo hiểm y tế là 30 triệu đồng...

Xuân Hinh