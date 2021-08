Long An chi 16 tỷ đồng, 800 tấn gạo hỗ trợ công nhân ở trọ

Dân trí Cùng với việc đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết 68, UBND tỉnh Long An đã quyết định chi thêm 16 tỷ đồng và xuất 800 tấn gạo để hỗ trợ công nhân, lao động nghèo tại các xóm trọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải trao tượng trưng 800 tấn gạo cho lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thông tin từ Sở LĐ-TB&XH Long An, công tác hỗ trợ người lao động khó khăn đang được quyết liệt triển khai. Những đội xung kích của tỉnh cũng thường xuyên đến các xóm trọ để tặng nhu yếu phẩm và rà soát danh sách những người khó khăn.

Được sự thống nhất của Tỉnh ủy, Liên đoàn lao động tỉnh sẽ tiến hành thăm hỏi, tặng 160.000 suất quà đến với công nhân, người lao động gặp khó. Mỗi suất 100.000 đồng và 5 kg gạo, tổng kinh phí là 16 tỷ đồng và 800 tấn gạo.

"Đây là những phần quà kết nối yêu thương đến người lao động gặp khó tại các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh. Hy vọng những món quà này sẽ giúp công nhân, người lao động giảm phần gánh nặng và có cuộc sống ổn định hơn để yên tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch", lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Long An thông tin.

Từ hôm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ bắt đầu trao tặng 23.542 phần quà cho công nhân, lao động gặp khó khăn tại 1.199 khu nhà trọ trên địa bàn huyện Cần Giuộc. Các huyện khác cũng sẽ được tiến hành ngay khi có danh sách.

Long An lập đường dây nóng để đẩy nhanh việc triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ.

Cùng với đó, Long An cũng đang đẩy nhanh thực hiện Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ dù nhiều khu vực bị phong tỏa. Đến nay, Long An đã hỗ trợ hơn 375.000 lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng kinh phí 195 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh hỗ trợ trực tiếp hơn 77.000 người với số tiền 99 tỷ đồng và hơn 54.000 lao động tự do cũng đã nhận hỗ trợ gần 70 tỷ đồng.

Để tiếp tục hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19, Long An đã công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin từ đoàn viên, người lao động về chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 và Quyết định số 23. Những lao động có thể gọi trực tiếp đến các số điện thoại được công bố để được hỗ trợ khi khó khăn và giải đáp thắc mắc về các chính sách hỗ trợ.

Người lao động gặp khó khăn có thể liên hệ trực tiếp với Liên đoàn lao động tỉnh và các huyện để được hỗ trợ.

Từ 0h ngày 23/8 đến ngày 30/8, Long An sẽ siết chặt việc giãn cách với tinh thần "ai ở đâu ở yên đó", Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp với các Sở, ngành thành lập các tổ xung kích để đến tận nhà hỗ trợ người dân.

