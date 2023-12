Lời chúc tết Dương lịch 2024 hay, độc đáo

Dịp Tết đến là lúc các gia đình sum họp, người thân, bạn bè tụ hội, quây quần bên nhau. Đây cũng là lúc mọi người dành cho nhau những lời chúc mừng chân thành, chào đón năm mới với nhiều niềm vui, hân hoan.

Lời chúc tết Dương lịch 2024 gửi người thân

Năm cũ vừa qua, bước sang năm mới, hôm nay con tới kính chúc ông bà trường thọ, sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc khang an.

Con xin kính chúc ông bà một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Tuy không được ở cạnh với ông bà, nhưng con sẽ không bao giờ quên được công dưỡng dạy mà ông bà đã dành cho con.

Chúc ông bà vạn sự như ý, tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, không chờ cũng đến!

Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm may mắn, thành công của đại gia đình mình. Con xin gửi ngàn lời chúc bình an, may mắn đến cả nhà nhân dịp tết Dương lịch 2024.

Năm mới xuân sang, con, cháu xin kính chúc ông bà một năm thật nhiều sức khỏe, bình an hạnh phúc vui vầy bên con cháu, là điểm tựa vững chắc cho cả gia đình.

Không có gì hạnh phúc hơn là gia đình sum họp, đầy đủ thành viên. Con mong rằng, năm 2024 sẽ là năm may mắn, cả nhà luôn bên nhau, mạnh khỏe, hạnh phúc, ai ai cũng thực hiện được những ước vọng, mong muốn của mình.

Con cảm ơn bố và mẹ vì những điều giản dị, thầm lặng làm cho vợ chồng con suốt năm qua. Nhân dịp năm mới, con chỉ mong bố mẹ bớt lo toan, muộn phiền, sống vui khỏe bên con cháu.

Năm cũ lại qua, năm mới vừa đến, kính chúc mọi gia đình dồi dào sức khỏe, trẻ mãi không già, yêu thương thuận hòa, cửa nhà sung túc, hạnh phúc khang an.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, con mong năm 2024 sẽ là một năm thành công của cả gia đình chúng ta. Ba mẹ hãy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và mãi là điểm tựa vững chãi của chúng con.

Đón mùa xuân mới, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi gia đình. Cầu mong mọi gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui trong năm mới.

Lời chúc tết Dương lịch 2024 gửi bạn bè, đồng nghiệp, đối tác

Năm mới vừa sang, hạnh phúc thênh thang, ý chí vững vàng, niềm vui rộn ràng, tiền bạc lai láng, sức khỏe cường tráng, năm mới vẻ vang, giữ mãi an khang, dư tràn lộc phúc. Kính chúc những người đồng nghiệp của tôi tất cả những điều tốt đẹp, vạn sự thành công.

Cung chúc tân niên, sức khỏe vô biên, thành công liên miên, hạnh phúc triền miên, túi luôn đầy tiền, sung sướng như tiên, chẳng có muộn phiền. Happy New Year!

Nhân dịp năm mới, em chúc sếp năm mới vui vẻ, nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Chúc sếp năm mới gặt hái được nhiều thành công mới, đưa hệ thống công ty ngày càng phát triển bền vững và thịnh vượng!

Kính chúc quý đối tác một năm mới 2024 gặp nhiều may mắn và tốt đẹp nhất. Cảm ơn quý đối tác đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng công ty chúng tôi. Happy New Year!

Tôi mong bạn năm mới sẽ có nhiều hạnh phúc mới, mục tiêu, thành tựu mới và có nhiều cảm hứng về cuộc sống. Chúc bạn luôn ngập tràn niềm vui.

Bước sang một năm mới 2024 với bao điều mới mẻ đang chờ đợi phía trước. Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới quý khách hàng lời chúc mừng năm mới. Chúc quý khách hàng và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy.

Tết 2024, chúc bạn sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc và sung mãn trong sức khỏe.

Chúc bạn ra ngoài gặp được bạn hiền, quay về gặp được người yêu thương mình, sang xuân sự nghiệp hanh thông, tài cao, chí lớn vẫy vùng đó đây.

Chúc anh năm mới tiền tài phơi phới, công danh tấn tới, hạnh phúc thăng hoa.

Năm 2024, tết Dương lịch rơi vào ngày thứ hai, ngày 1/1/2024. Như vậy, dịp này người lao động được nghỉ 1 ngày và được hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, ngày 30 và ngày 31/12 lại rơi vào thứ bảy và chủ nhật. Do đó, trong đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan Nhà nước có đợt nghỉ kéo dài 3 ngày liên tục. Với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày/tuần (thứ bảy, chủ nhật), dịp Tết Dương lịch sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp, trong đó, có 2 ngày nghỉ hằng tuần (thứ bảy, chủ nhật) và 1 ngày nghỉ lễ (thứ hai). Nếu làm việc tại đơn vị có chế độ một ngày nghỉ hàng tuần (chủ nhật), người lao động có đợt nghỉ tết Dương lịch năm 2024 kéo dài 2 ngày liên tục, từ ngày 31/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024.

(Tổng hợp)