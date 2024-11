Lén xem camera từ xa, cô gái bật khóc vì hành động của bố dượng

"Bố dượng của tôi! Mấy hôm nay trời lạnh, tôi vừa mua cho bố một đôi giày bông. Đi làm ở xa, dù không quá thường xuyên nhưng tôi cũng gọi đồ ăn về cho ông, để thể hiện sự hiếu thảo của mình với bố.

Hôm ấy, nhận đồ ăn của tôi xong, bố cúp điện thoại. Tôi lẳng lặng quan sát từ xa qua camera thì thấy bố gục mặt, ôm và liên tục lau di ảnh mẹ, ngồi khóc như mưa. Nhìn cảnh đó, tôi đã rơi nước mắt", dòng tâm trạng của Hoa Hoa (quốc tịch Trung Quốc) khiến cư dân mạng không khỏi xúc động.

Bố dượng khóc nức nở, ôm di ảnh mẹ khiến cô gái rơi nước mắt (Ảnh: Xiaohongshu).

Năm Hoa 19 tuổi, mẹ mắc bệnh ung thư. Bà đã qua đời sau 16 năm chống chọi với bệnh tật. Đến nay, các thành viên trong gia đình vẫn chưa thể vơi nỗi đau mất mát này. Song bản thân Hoa và em trai vẫn cảm thấy an ủi phần nào khi có bố dượng là nơi nương tựa tinh thần.

Cô gái chia sẻ rằng bố dượng là người nuôi chị em cô khôn lớn, luôn ủng hộ đam mê của hai chị em. Dù không phải bố con ruột nhưng hai bên đều đối xử rất tốt với nhau.

"Tôi tin rằng mẹ sẽ rất hạnh phúc khi thấy chúng tôi luôn yêu thương nhau. Chị em tôi đều đã có gia đình riêng nên bố sống cô đơn một mình. Hi vọng thời gian trôi chậm lại một chút, để chúng tôi có thêm thời gian chăm sóc bố", Hoa trải lòng.

Bố dượng và em trai của Hoa Hoa chụp cùng mẹ khi bà còn sống (Ảnh: Xiaohongshu).

Sau khi mẹ mất, Hoa Hoa từng ngỏ lời đón bố lên sống cùng với vợ chồng cô nhưng ông đã từ chối. Ông chấp nhận sống một mình ở quê do cảm thấy nơi ấy an toàn, thân thuộc hơn so với thành phố.

Hoa Hoa cũng từng gợi ý rằng ông nên tìm cho mình một người phụ nữ khác để đồng hành trong những năm tháng tuổi già. Tuy nhiên, người bố chia sẻ tạm thời vẫn chưa có suy nghĩ đó và không muốn làm phiền con cái.