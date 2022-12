Lên phương án cứu hai chị em bị bố mẹ tâm thần nhốt biệt trong nhà

Hai lần công an phá cửa giải cứu trẻ khỏi bố mẹ

Ngày 12/12, ông Phạm Phượng - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé bị bố mẹ mắc bệnh tâm thần nhốt nhiều ngày trong nhà tại xã Cư Kpô, huyện Krông Búk.

Công an phải bố trí lực lượng xông vào giải cứu hai cháu bé khi bị bố mẹ nhốt không cho ra ngoài (Ảnh: Công an huyện Krông Búk).

Về hướng xử lý vụ việc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk cho rằng, phía địa phương và huyện Krông Búk sẽ bàn bạc, lên phương án để có đề nghị Sở đưa hai cháu bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để nuôi dưỡng, chăm sóc. "Trường hợp người thân của các cháu bé (ngoại trừ bố mẹ) nhận nuôi thì các cháu vẫn sẽ có chế độ hỗ trợ, giúp đỡ theo quy định", ông Phượng cho hay.

Theo thông tin từ chính quyền xã Chư Kpô, vợ chồng anh H. (44 tuổi) và chị N. (40 tuổi) có dấu hiệu bệnh tật. Trong đó, chị N. đã được xác định mắc bệnh tâm thần, còn anh H. có dấu hiệu tự kỷ.

Hai vợ chồng H.-N. sống khép kín trong căn nhà nhỏ, không giao tiếp, giao du với bất cứ ai, kể cả với người thân, họ hàng. Vợ chồng họ có hai người con là cháu H.T.H. (15 tuổi) và H.N.M (11 tuổi).

Tháng 11 vừa qua, vợ chồng anh H. lần thứ 2 nhốt các con trong nhà, không cho đến trường, cơ quan chức năng tiếp tục phải giải cứu (Ảnh: Công an huyện Krông Búk).

Trước đây, vào năm 2020, vợ chồng ông H. đã nhốt cả hai con của mình trong nhà, không cho đến trường, không cho ra ngoài, chỉ cho ăn khoai sắn qua ngày. Giáo viên không thấy các cháu đến trường nhiều ngày nên đã liên hệ với chính quyền địa phương và phát hiện cả hai cháu bị bố mẹ giam giữ trong nhà.

Nhận thông tin, công an huyện Krông Búk phối hợp cùng công an địa phương phá cửa, xông vào giải cứu hai đứa trẻ đang co ro bên trong căn nhà cũ nát. Vợ chồng H. được đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị sau đó, còn hai người con được đưa đến bệnh viện thăm khám. Tại viện, người chị phải điều trị vì bị nhiễm trùng ở vết thương trên mặt do không được chăm sóc, vệ sinh cẩn thận.

Điều trị xong, cả hai cháu bé được người thân đưa về quê ở miền Bắc để chăm sóc, cho đi học.

Vợ chồng anh H. được đưa đến bệnh viện tâm thần chữa trị (Ảnh: Công an huyện Krông Búk).

Vợ chồng H. sau khi bệnh thuyên giảm đã về quê đón con cái vào lại Đắk Lắk. Đến tháng 9 vừa qua, thấy bố mẹ có biểu hiện phát bệnh, cháu H. đã lẻn trốn ra khỏi nhà, đến ở nhờ nhà người thân để được đi học. Còn cháu M. vẫn bị bố mẹ nhốt trong nhà, không cho đến trường, tuyệt giao với thế giới bên ngoài.

Nắm được sự việc, cuối tháng 11 vừa qua, lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng xông vào giải cứu cháu M. và đưa hai vợ chồng H. đến bệnh viện tiếp tục điều trị.

Mong muốn được đến trường

Bà Tưởng Thị Oanh (52 tuổi, chị gái N.) cho biết, chị N. vẫn bình thường cho đến khi sinh cháu M. được vài tháng thì bỗng dưng có biểu hiện khác lạ, thường xuyên la hét nên gia đình đưa đi viện tâm thần điều trị. Anh H. thì từ ngày vợ bệnh cũng thành ít nói, sống khép kín.

Căn nhà tối tăm, ẩm thấp nơi hai chị em từng bị bố mẹ nhốt bên trong (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo bà Oanh, bà rất muốn chăm sóc, nuôi cả hai cháu để chị em H.-M. được đến trường nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có thể nhận nuôi một cháu. Gia đình đang tính, cháu M. sẽ được đưa về quê ở miền Bắc ở với người thân khác để được đi học tiếp.

Trước phương án dì ruột nêu ra, cháu M. ngồi cạnh thủ thỉ: "Con thích học nhưng bố mẹ không cho đi, suốt ngày nhốt con ở nhà, không cho đi đâu cả. Con sợ nhất là ban đêm, ở nhà con không có đèn điện chiếu sáng nên bố mẹ bắt con đi ngủ, cũng không cho con được ra ngoài".

Bà Oanh lo lắng cho tương lai của hai cháu khi hoàn cảnh gia đình khó khăn, bệnh tật (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo ông Nguyễn Viết Mùi - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Kpô, gia đình anh H. thuộc hộ nghèo, người vợ có hồ sơ bệnh án tâm thần nên đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội.

"Nếu hai vợ chồng anh H. cùng bị bệnh, không thể chăm sóc con cái thì bọn trẻ sẽ được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, hai chị em cháu M. có nguyện vọng ở nhà người thân nên chính quyền đang tìm cách thông qua Hội Chữ thập đỏ của xã để kêu gọi giúp đỡ các em có điều kiện đi học, sau này khi trưởng thành có thể chăm sóc được cho bố mẹ", vị Phó Chủ tịch xã thông tin.