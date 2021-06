Lập "lá chắn thép" đảm bảo cho hàng ngàn công nhân yên tâm làm việc

Dân trí Tại các khu công nghiệp, việc hình thành "lá chắn thép" bảo vệ người lao động được xem là ý tưởng góp phần ngăn ngừa, không để dịch bệnh lây lan trong môi trường làm việc của hàng ngàn lao động.

100% công nhân, lao động của các công ty được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn ngay từ cổng vào.

"Lọc" dịch bệnh ngay từ cổng

Công ty TNHH Matrix thuộc khu công nghiệp (KCN) Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An hiện có hơn 800 công nhân. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho người lao động và duy trì sản xuất kinh doanh, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống dịch.

Hiện tại, phía công ty đã kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch với các quy định nghiêm ngặt bằng việc bố trí cán bộ y tế phụ trách các phân xưởng để theo dõi sức khỏe công nhân.

"Chúng tôi đã thay đổi thời gian làm việc theo 2 tốp vào xưởng, tốp thứ nhất vào trước 15 phút rồi mới đến tốp sau, giờ ăn ca cũng chia thành 2 đợt. Ngoài ra, 100% công nhân, lao động của công ty được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn ngay từ cổng", một lãnh đạo Công ty TNHH Matrix cho biết.

Công tác tập huấn phòng, chống Covid-19 cho doanh nghiệp, khu công nghiệp được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An quan tâm.

"Lọc" dịch bệnh ngay từ cổng đang là biện pháp được nhiều công ty tại các khu kinh tế, KCN ở Nghệ An thực hiện nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, các biện pháp giãn cách làm việc, giãn cách thời gian ăn ca, bố trí vách ngăn cho công nhân từ bàn ăn đến phân xưởng, mua sắm máy khử khuẩn tự động… đang được thực hiện đồng bộ, quyết liệt.

Theo ông Vương An Nguyên - Chủ tịch công đoàn khu kinh tế Đông Nam, hầu hết các doanh nghiệp đã xây dựng bảng đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại công ty; kế hoạch ứng phó khẩn cấp khi có bệnh nhân nhiễm bệnh. Công đoàn khu kinh tế Đông Nam đã hỗ trợ 36 máy sát khuẩn tay tự động, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho các doanh nghiệp.

"Tổ an toàn Covid-19" bằng việc hình thành các "lá chắn thép" bảo vệ người lao động trong các KCN.

"Lá chắn thép" phòng dịch

Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thành lập bộ phận phòng, chống dịch, gọi là "Tổ an toàn Covid-19", hình thành các "lá chắn thép" bảo vệ người lao động. Đây là ý tưởng của Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An đề nghị các cấp phối hợp với ban giám đốc các doanh nghiệp thực hiện.

Theo đó, nhiệm vụ của "Tổ an toàn Covid-19" là tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại nơi làm việc, nơi sản xuất.

Bên cạnh đó, nếu khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh như: Sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm... thì báo cáo ngay cho lãnh đạo và bộ phận y tế của công ty để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.

Bố trí vách ngăn cho công nhân từ bàn ăn đến phân xưởng, mua sắm máy khử khuẩn tự động… rất được chú trọng.

Bà Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An cho biết: "Tổ an toàn Covid-19" sẽ là mắt xích quan trọng để công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện mục tiêu kép: Vừa sản xuất vừa phải đảm bảo công tác phòng dịch an toàn cho mình và cho mọi người xung quanh...".

Cán bộ Liên đoàn lao động tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với các công ty về cách phòng, chống dịch.

Theo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, phía đơn vị đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu giám đốc các doanh nghiệp trong khu kinh tế Đông Nam và các KCN thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống dịch Covid-19. UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao Ban quản lý các KCN phối hợp với các huyện, thị, thành phố xây dựng kịch bản ứng phó với từng tình huống cụ thể khi phát hiện các ca F0, F1, F2, F3.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch, nhiều công nhân còn được hỗ trợ thức ăn, nhà ở...

Nghệ An hiện quy hoạch khu kinh tế Đông Nam trên địa bàn 6 huyện, thành phố, với diện tích hơn 20.776 ha. Ngoài khu kinh tế Đông Nam, còn có 6 KCN với tổng diện tích 1.660 ha; giải quyết việc làm cho hơn 23.000 lao động. Khu kinh tế Đông Nam hiện đã có 129 doanh nghiệp đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho trên 23.630 lao động.

Nguyễn Tú