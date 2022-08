Lao động tự do muốn hưởng lương hưu cần làm gì?

Khi đóng BHXH tự nguyện, người dân được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

Giải đáp vấn đề trên, BHXH TPHCM thông tin như sau, căn cứ theo khoản 4, Điều 2 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không nằm trong nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự nguyện. Khi đóng BHXH tự nguyện, người dân được hưởng các chế độ hưu trí và tử tuất.

Như vậy, vợ chồng anh Tiến có đến cơ quan bảo hiểm gần nhất để tìm hiểu thêm về những chính sách bảo hiểm và tham gia BHXH tự nguyện sớm nhất để hưởng các chính sách bảo hiểm liên quan.

Đóng bảo hiểm một lần hưởng lương hưu?

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3, khoản 2 Điều 6, điểm e khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ LĐ-TB&XH, thì: Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn từ 5-10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây: Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành; Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021); Bị suy giảm khả năng lao động từ 61%-81% trở lên; Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò…

Cách tính tiền lương tháng đơn giản nhất để hưởng lương hưu

Theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với NLĐ vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định được hướng dẫn như sau:

Mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định + Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định/Tổng số tháng đóng BHXH.