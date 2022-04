Khởi tố 10 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Một vụ tai nạn lao động tại Nghệ An.

Bộ LĐ-TB&XH vừa có báo cáo đánh giá về tình hình tai nạn lao động năm 2021.

Theo đó, số vụ tai nạn lao động trong cả năm 2021 là 6.504 vụ, giảm 1.826 vụ so với năm 2020. Trong khu vực có quan hệ lao động, số vụ và người chết hoặc bị thương nặng có xu hướng giảm.

Một trong những nguyên nhân là do ý thức về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động, người sử dụng lao động được nâng lên. Bên cạnh đó, đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH về lý do dịch bệnh Covid-19 gia tăng đã khiến tình trạng sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Điều này khiến số lao động giảm dẫn đến tai nạn lao động cũng ít hơn so với năm 2020.

Dù số lượng giảm nhưng vẫn có một số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người và bị thương nhiều người tại các địa phương như: TPHCM, Hà Nội, Nghệ An, Hải Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Dương, Quảng Ngãi, Bắc Ninh, Hà Nam, Bình Phước.

Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng sản, điện tử.

Các địa phương đã báo cáo 12 vụ tai nạn nghiêm trọng, 22 vụ đề nghị khởi tố và 10 vụ đã có quyết định khởi tố trong năm 2021.

Trong đó có nhiều vụ tai nạn gây chết nhiều người, như: Vụ tai nạn do rơi vận thang chở người và hàng từ tầng 4 xuống đất tại Công trình xây dựng trụ sở làm việc của Sở Tài chính Nghệ An (TP Vinh) vào ngày 2/2/2021, khiến 3 người chết và 8 người bị thương nặng; vụ tai nạn do than cháy nội sinh, xảy ra ngày 26/1/2021 tại IIK22-IIK25, Lò dọc vỉa than mức -180m thuộc khai trường khai thác than của Công ty CP khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương, thuộc địa phận khu dân cư Trại Nẻ, phường An Lạc, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, làm 4 người chết, 4 người bị thương; vụ tai nạn do bỏng nhiệt, xảy ra ngày 8/2/2021 tại Công ty TNHH quốc tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam), đường số 1, khu công nghiệp Long Thành, Long Thành, Đồng Nai, khiến 2 người chết…

Về tình trạng khai báo, đánh giá của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy, đa số các vụ tai nạn lao động đã được khai báo và điều tra đúng quy định. Tuy nhiên một số địa phương còn chậm gửi biên bản điều tra về Bộ, số biên bản nhận được chỉ chiếm 23,5 % tổng số vụ chết người.

Thống kê về tỷ lệ báo cáo của các doanh nghiệp về Sở LĐ-TB&XH còn thấp. Trong năm 2021, có khoảng 5,31% doanh nghiệp báo cáo về tình hình tai nạn lao động.

Số doanh nghiệp chấp hành báo cáo tình hình tai nạn lao động chưa đầy đủ. Do vậy, việc tổng hợp, đánh giá tình hình tai nạn lao động trên toàn quốc còn gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo Bộ LĐ-TB&XH, công tác điều tra tai nạn lao động đối với khu vực không có hợp đồng lao động vẫn chưa được triển khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Việc lập biên bản ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động của Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai còn rất hạn chế.